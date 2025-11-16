نادر السيد منتقدا مجلس الزمالك: بعض المسؤولين متخيلين إن تكريم النجوم بعد وفاتهم "من وجميله"



أبدى نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، اندهاشه من تكريم الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق بعد وفاته



وقال نادر السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف ام: لماذا قام نادي الزمالك بتكريم الراحل محمد صبري بعد وفاته، واين كان مسؤولي الزمالك عندما كان صبري على قيد الحياة



واضاف: لماذا نكرم النجوم بعد وفاتهم، اولادنا يهمهم انهم يفتخروا بنجومية والديهم هما وعلى قيد الحياة

وتابع:لماذا جلب مسؤولي نادي الزمالك أبناء محمد صبري بعد وفاته، بعض المسؤولين متخيلين ان التكريم للنجوم بعد وفاتهم " من وجميله"