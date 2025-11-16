مي عز الدين تخطف الأنظار في شهر العسل.. صور

حرص أحمد تيمور زوج مي عز الدين على مشاركة متابعيه عبر حساب الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي بصورا من أحدث ظهور لهما خلال الأستمتاع بشهر العسل.

إطلالة مي عز الدين

تألقت مي عز الدين في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت جيبة باللون الأبيض مع تي شيرت نصف كم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت مي عز الدين حذاء باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

ومن الناحية الجمالية، مي عز الدين اعتمدت تسريحة شعر الذيل حصان، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.