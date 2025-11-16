الرئيس السيسي: ما تحقق في مصر تم بجهودنا جميعًا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما تحقق في مصر خلال الفترة الماضية تم بجهود مشتركة بين جميع المصريين، مشيرًا إلى أن البلاد كانت أمام فرصة مهمة في موقعها الاستراتيجي.

اغتنام الفرص المتاحة

وأضاف الرئيس السيسي أن قناة السويس، باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي، كانت حجر الزاوية في خطة الاستفادة من هذا الموقع المتميز، موضحًا أن التخطيط لهذه الخطوة بدأ منذ عام 2015، حيث كانت هناك تحديات، لكن الهدف كان دائمًا اغتنام الفرص المتاحة.

استثمار الموقع الجغرافي

وأكد السيسي أن الله وفق مصر للاستفادة من هذه الفرصة المهمة، وأن رؤية القيادة كانت دائمًا نحو استثمار الموقع الجغرافي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة.