أمين الإفتاء: 3 حالات شرعية تسقط فيها النفقة عن الزوجة وتعتبر ناشزا
وفد الأهلي يقدم واجب العزاء في الراحل محمد صبري - صور
وزير الاتصالات: جذب 15 شركة تُصنع الهواتف المحمولة وملحقاتها في مصر
رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات الاتصالات في مجال التحول الرقمي
مقتل ضابط في هجوم مسلح على مركز انتخابي بالعراق
انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين
انطلاق المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية” باستاد القاهرة بعد عزف السلام الوطني
وزير الاتصالات: 15 علامة تجارية تصنع المحمول في مصر
محمود البنا خارج القائمة الدولية للحكام بعد تكريمه في السوبر المصري
تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن
مصر وتشاد تنشئان نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
مصطفى كامل يطمئن جمهور الموسيقار عمر خيرت: حالته مستقرة
توك شو

الرئيس السيسي: ما تحقق في مصر تم بجهودنا جميعًا

السيسي
السيسي
محمد البدوي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما تحقق في مصر خلال الفترة الماضية تم بجهود مشتركة بين جميع المصريين، مشيرًا إلى أن البلاد كانت أمام فرصة مهمة في موقعها الاستراتيجي.

اغتنام الفرص المتاحة

وأضاف الرئيس السيسي أن قناة السويس، باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي، كانت حجر الزاوية في خطة الاستفادة من هذا الموقع المتميز، موضحًا أن التخطيط لهذه الخطوة بدأ منذ عام 2015، حيث كانت هناك تحديات، لكن الهدف كان دائمًا اغتنام الفرص المتاحة.

 استثمار الموقع الجغرافي

وأكد السيسي أن الله وفق مصر للاستفادة من هذه الفرصة المهمة، وأن رؤية القيادة كانت دائمًا نحو استثمار الموقع الجغرافي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة.

