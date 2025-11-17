طريقة عمل الحواوشي بكل أسراره

طريقة عمل الحواوشي زي المحلات .. من أكثر الوصفات بحثاً وطلباً حيث يعتبر الحواوشي من الأكلات السهلة وسريعة التحضير ويحبها الكبار والصغار، ولا تحتاج وقتا طويلا لإعدادها، حيث يتهافت عليها الكثير لشراء الحواوشي الجاهز، لكن يمكنك تعلم طريقة عمل الحواوشي على أصوله وعمله في المنزل لضمان صحة أطفالك.

طريقة عمل الحواوشي

طريقة عمل الحواوشي نادية السيد

مقادير الحواوشي



كيلو لحم مفروم بنسبة دهن 30%.

800 جرام بصل مبشور ناعم.

500 جرام فلفل رومي أخضر مبشور ناعم.

ملح وفلفل أسود.

4 ملاعق كبار ثوم بودر.

4 ملاعق كبار بصل بودر.

4 ملاعق كبار بابريكا.

ولعمل عجينة العيش:

كيلو دقيق أبيض.

ملعقتين كبار سكر.

4 ملاعق كبار خميرة فورية.

ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب حليب دافئ.

2 كوب ماء دافئ.

ضعي اللحمة المفرومة مع نسبة دهن في بولة.

أضيفي البصل المبشور بمقدار يزيد عن النصف كيلو، ويفضل فرمه في الكبة فرما ناعما جدا ثم أضيفيه على اللحمة.

أضيفي أيضا الفلفل الرومي الأخضر فقط أو الأخضر والأحمر بمقدار نصف كيلو وافرميه كذلك في الكبة.

تبلي اللحمة المفرومة بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والبصل والثوم البودر وقلبي مكونات اللحمة المفرومة.

ثم اعجني اللحمة في المقادير المذكورة لمدة دقيقة إلى دقيقتين وغلفي بولة اللحمة بالكيس واتركيها في الثلاجة لإتمام مرحلة التشميع.

طريقة عمل عيش الحواوشي نادية السيد

في هذه الآونة حضري عجينة العيش بوضع الدقيق في بولة وأضيفي له الخميرة والسكر والملح ثم صبي الحليب وقلبي.

وبعدها صبي الماء تدريجيا واعجني بيديكِ لمدة 5 دقائق للتجانس المكونات وتتشكل عجينة مطاطية ولها عرق.

صبي الزيت ولمي العجينة بشكل متواصل لمدة دقيقتين حتى لا تكون عجينة لاصقة ثم اتركيها مغطاة ترتاح مدة 20 دقيقة.

حضري مقلاة صغير مقاس 15 تقريبا ثم ضعي فيها قطعة من عجينة العيش وافرديها داخل الطاسة المدهونة بالزيت.

ضعي كورة من عجينة اللحمة داخل عجينة العيش وغلفي العجينة على اللحمة ثم افرديها بحجم الطاسة.

ارفعي طاسة العيش باللحمة على نار هادئة وقومي بتغطيتها واتركي العيش باللحمة ينضح لمدة 7 دقائق على كل جانب.

كرري نفس الخطوة مع باقي المقادير لحين الانتهاء من تسوية الحواوشي .

طريقة عمل حواوشي السجق

مكونات حواوشي السجق

نصف كيلو من السجق الشرقي

بهارات حواوشي

ملح

فلفل أسود

بصل

ثوم

فلفل ألوان

فلفل حار هريسة شطة

بقدونس

خبز بلدي

جبنة موتزريلا

خطوات عمل حواوشي السجق

نفرم السجق نصف فرمة ويوضع في إناء واسع

ونضيف إليه الفلفل الألوان ثم الفلفل الحار والبقدونس

إضافة هريسة الشطة «اختياري».

تُضاف بهارات الحواوشي وباقي المكونات.

نضيف القليل من الحبهان وورق الغار« اللوري» والكمون.

تضيف البهارات السابقة طعمًا مميزًا.

تخلط جميع المكونات جيدا حتى تمتزج كلها مع بعضها البعض.

يحشو العيش البلدي بالسجق الشرقي وتوزع بكميات مناسبة بين السميك والرفيع

نُجهز الجريل على النار ويضاف إليه أي مادة دهنية

نضع كل رغيف في الجريل وتسويته من الجانبين حتى تمام النضج .

طريقة عمل حواوشي السجق

طريقة عمل الحواوشي زي المحلات

نصف كيلو لحمه مفرومه

نصف كيلو بصل

2 قرن فلفل احمر

2 قرن فلفل اخضر

قرن فلفل حار

3 فصوص ثوم

ملح وفلفل وبهارات الحواوشي

ملعقة بيكنج بودر



طريقة عمل الحواوشي في البيت



ضعي في الكبة الفلفل الرومي والحار والبصل والثوم مع اللحمة المفرومة والتوابل والملح والفلفل والبيكنج بودر ، ثم ضعي الخليط في العيش ويشوح على النار بمعلقه زيت ثم يوضع في ورق الزبده ويدخل الفرن.

بهارات الحواوشي



كبابه صيني - حبهان بودر - قرفه -بابريكا - جنزبيل بودر - كزبره ناشفة .