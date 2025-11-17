قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
بعد بلاغ أميرة الذهب.. القانون يلاحق مروجي الفيديوهات المفبركة بالحبس والغرامة
طريقة عمل الحواوشي بكل أسراره

طريقة عمل الحواوشي
طريقة عمل الحواوشي
رشا عوني

طريقة عمل الحواوشي زي المحلات .. من أكثر الوصفات بحثاً وطلباً حيث يعتبر الحواوشي من الأكلات السهلة وسريعة التحضير ويحبها الكبار والصغار، ولا تحتاج وقتا طويلا لإعدادها، حيث يتهافت عليها الكثير لشراء الحواوشي الجاهز، لكن يمكنك تعلم  طريقة عمل الحواوشي على أصوله وعمله في المنزل لضمان صحة أطفالك.

الغدا انهارده خفيف .. بالخطوات طريقة عمل الحواوشى زى المحلات - اليوم السابع
طريقة عمل الحواوشي

طريقة عمل الحواوشي نادية السيد

مقادير الحواوشي 


كيلو لحم مفروم بنسبة دهن 30%.

  • 800 جرام بصل مبشور ناعم.
  • 500 جرام فلفل رومي أخضر مبشور ناعم.
  • ملح وفلفل أسود.
  • 4 ملاعق كبار ثوم بودر.
  • 4 ملاعق كبار بصل بودر.
  • 4 ملاعق كبار بابريكا.

ولعمل عجينة العيش:

  • كيلو دقيق أبيض.
  • ملعقتين كبار سكر.
  • 4 ملاعق كبار خميرة فورية.
  • ملعقة صغيرة ملح.
  • 2 كوب حليب دافئ.
  • 2 كوب ماء دافئ.
الحواوشي البلدي بأفضل وأسهل طريقه هاتعملو حواوشي زي المحلات وأحلي كمان ♥️
طريقة عمل الحواوشي البلدي

طريقة عمل الحواوشي نادية السيد

  • ضعي اللحمة المفرومة مع نسبة دهن في بولة.
  • أضيفي البصل المبشور بمقدار يزيد عن النصف كيلو، ويفضل فرمه في الكبة فرما ناعما جدا ثم أضيفيه على اللحمة.
  • أضيفي أيضا الفلفل الرومي الأخضر فقط أو الأخضر والأحمر بمقدار نصف كيلو وافرميه كذلك في الكبة.
  • تبلي اللحمة المفرومة بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والبصل والثوم البودر وقلبي مكونات اللحمة المفرومة.
  • ثم اعجني اللحمة في المقادير المذكورة لمدة دقيقة إلى دقيقتين وغلفي بولة اللحمة بالكيس واتركيها في الثلاجة لإتمام مرحلة التشميع.

طريقة عمل عيش الحواوشي نادية السيد

  • في هذه الآونة حضري عجينة العيش بوضع الدقيق في بولة وأضيفي له الخميرة والسكر والملح ثم صبي الحليب وقلبي.
  • وبعدها صبي الماء تدريجيا واعجني بيديكِ لمدة 5 دقائق للتجانس المكونات وتتشكل عجينة مطاطية ولها عرق.
  • صبي الزيت ولمي العجينة بشكل متواصل لمدة دقيقتين حتى لا تكون عجينة لاصقة ثم اتركيها مغطاة ترتاح مدة 20 دقيقة.
  • حضري مقلاة صغير مقاس 15 تقريبا ثم ضعي فيها قطعة من عجينة العيش وافرديها داخل الطاسة المدهونة بالزيت.
  • ضعي كورة من عجينة اللحمة داخل عجينة العيش وغلفي العجينة على اللحمة ثم افرديها بحجم الطاسة.
  • ارفعي طاسة العيش باللحمة على نار هادئة وقومي بتغطيتها واتركي العيش باللحمة ينضح لمدة 7 دقائق على كل جانب.
  • كرري نفس الخطوة مع باقي المقادير لحين الانتهاء من تسوية الحواوشي .
صحي ومفيد».. طريقة عمل الحواوشي بالمنزل - الأسبوع
طريقة عمل الحواوشي

طريقة عمل حواوشي السجق 

 

مكونات حواوشي السجق

  • نصف كيلو من السجق الشرقي
  • بهارات حواوشي
  • ملح
  • فلفل أسود
  • بصل
  • ثوم
  • فلفل ألوان
  • فلفل حار هريسة شطة
  • بقدونس
  • خبز بلدي
  • جبنة موتزريلا

خطوات عمل حواوشي السجق

  • نفرم السجق نصف فرمة ويوضع في إناء واسع
  • ونضيف إليه الفلفل الألوان ثم الفلفل الحار والبقدونس
  • إضافة هريسة الشطة «اختياري».
  • تُضاف بهارات الحواوشي وباقي المكونات.
  • نضيف القليل من الحبهان وورق الغار« اللوري» والكمون.
  • تضيف البهارات السابقة طعمًا مميزًا.
  • تخلط جميع المكونات جيدا حتى تمتزج كلها مع بعضها البعض.
  • يحشو العيش البلدي بالسجق الشرقي وتوزع بكميات مناسبة بين السميك والرفيع
  • نُجهز الجريل على النار ويضاف إليه أي مادة دهنية
  • نضع كل رغيف في الجريل وتسويته من الجانبين حتى تمام النضج .
طريقة عمل الحواوشي بالعيش البلدي والعجينة - اليوم السابع
طريقة عمل حواوشي السجق

طريقة عمل الحواوشي زي المحلات

مقادير الحواوشي
 

نصف كيلو لحمه مفرومه
نصف كيلو بصل
2 قرن فلفل احمر
2 قرن فلفل اخضر
قرن فلفل حار
3 فصوص ثوم
ملح وفلفل وبهارات الحواوشي
ملعقة بيكنج بودر


طريقة عمل الحواوشي في البيت 


ضعي في الكبة الفلفل الرومي والحار والبصل والثوم مع اللحمة المفرومة والتوابل والملح والفلفل والبيكنج بودر ، ثم ضعي الخليط في العيش ويشوح على النار بمعلقه زيت ثم يوضع في ورق الزبده ويدخل الفرن.

بهارات الحواوشي


كبابه صيني - حبهان بودر - قرفه -بابريكا - جنزبيل بودر - كزبره ناشفة .

