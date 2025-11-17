تريزيجيه: محمد صلاح كان قريبا من إعلان الاعتزال الدولي

روى محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر، كواليس صعبة عاشها داخل غرفة ملابس الفراعنة عقب الخسارة أمام السنغال في تصفيات كأس العالم 2022، مؤكدًا أن محمد صلاح كان قريبًا من إعلان اعتزاله الدولي بعد المباراة مباشرة.

وقال تريزيجيه في تصريحاته التلفزيونية عبر قناة MBC مصر إن الفريق لم يكن ليستطيع العودة إلى القاهرة بعد الخسارة من شدة الصدمة.

وأضاف: “عندما دخلنا غرفة الملابس، وجدنا محمد صلاح يبكي بشدة، وقال لي: (مش مصدق نفسي.. أنا عايز أعتزل دولي)”، مشيرًا إلى أن صلاح كان يشعر بأنه قدّم كل ما يستطيع دون أن يتحقق الحلم.

رسالة صلاح المؤثرة لزملائه داخل الغرفة

وأوضح تريزيجيه أن صلاح عبّر عن إحساس عميق بالإحباط قائلاً: ”(ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك؟)”، وهو ما دفع اللاعبين إلى الالتفاف حوله لمواساته.

وأكد أن نجم ليفربول كان يريد صناعة إنجاز تاريخي لبلده، وأن دموعه أثّرت في كل من كان داخل غرفة الملابس.

وأضاف تريزيجيه أن محمد صلاح بالنسبة له قدوة داخل وخارج الملعب، وأنه يتعلم منه الكثير سواء في الجدية أو القيادة أو الالتزام.

دور وزير الرياضة في إنهاء فكرة الاعتزال



كشف تريزيجيه أن زيارة وزير الرياضة لغرفة الملابس لعبت دورًا كبيرًا في إقناع صلاح بالتراجع عن قرار الاعتزال، حيث قال الأخير بعد الحديث معه: “أنا فخور أني بلعب مع الجيل ده.. وإن شاء الله نوصل كأس العالم تاني ونحقق كأس أمم إفريقيا”.

وأشار تريزيجيه إلى أن الهدف الأول تحقق بالفعل بعد التأهل لبطولة كأس العالم المقبلة، بينما لا يزال الفريق يسعى للتتويج بأمم إفريقيا.



إصرار تريزيجيه رغم الإصابة في نهائي السوبر

وعن إصابته في نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، قال تريزيجيه إنه تحامل على نفسه بسبب أهمية اللقاء. وأضاف: “كنت مصاب في العضلة الخلفية، ورفضت الخروج لأن المباراة كانت نهائية ولا يمكنني ترك زملائي”، مؤكدًا أن روح الفانلة الحمراء هي ما دفعته للاستمرار حتى النهاية.



