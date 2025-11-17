قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زوجة تنهي حياة زوجها بالكهرباء وتساعد عشيقها على الهرب.. قصة صادمة
مدبولي: السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد
موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس العين الدولية والقنوات الناقلة
الحكم بالإعدام على الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة
غادة إبراهيم: عايز أتجوز شخص بيصلي.. والحجاب مش وقته
الرئيس السيسي يطالب الهيئة الوطنية للانتخابات التدقيق التام عند فحص الأحداث والطعون المقدمة في الانتخابات
دار الإفتاء تؤكد جواز التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد
القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط
ملفات إبستين تهز واشنطن.. رسائل جديدة تضع ترامب في مرمى الانتقادات
وزير الخارجية يطلع نظيره الأردني تحضيرات عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
صاحب أشهر شنب في مصر.. "هلالي" السينما يثير الجدل بطرده من المهرجانات والعزاءات
برلمان

مجلس الشيوخ يواصل البرنامج التدريبي المخصص للنواب الجدد

مجلس الشيوخ يواصل البرنامج التدريبي المخصص للنواب الجدد
مجلس الشيوخ يواصل البرنامج التدريبي المخصص للنواب الجدد
ماجدة بدوى

لليوم الثاني علي التوالي، يواصل مجلس الشيوخ البرنامج التدريبي المخصص لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد والمعد بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذى يتضمن عددًا من المحاور المتكاملة التي تستهدف رفع كفاءة الأعضاء ودعمهم في أداء مهامهم البرلمانية.

ويشمل برنامج اليوم تعريف النواب، بدراسات الأثر التشريعي، وما تضمنه من ماهية قياس الأثر التشريعي والسند القانوني لها، وأهمية منهجية قياس الأثر التشريعي للبرلمان والأعضاء، ونماذح دولية ومقاربات دولية، والعناصر الواجب توافرها في تقارير اللجان النوعية عن دراسات الأثر التشريعي.

أيضا يتناول البرنامج التدريبي، الرقابة البرلمانية من حيث مدلولها وأهدافها، ووسائل الرقابة البرلمانية سواء المخصصة لمجلس النواب، أو  عن الوسائل المقررة لمجلس الشيوخ التي تنحصر في طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، فضلا عن المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان بغرفتيه ( المسئولية أمام مجلس النواب، عدم المسئولية أمام مجلس الشيوخ).

ويهدف البرنامج إلى دعم الأعضاء الجدد الذين يخوضون التجربة البرلمانية لأول مرة، عبر محتوى تدريبي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويسهم في تطوير المهارات اللازمة لأداء مهني فعّال داخل المجلس وخارجه، وبما يدعم كفاءة العمل البرلماني بما يتواكب مع متطلبات الجمهوربة الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويستمر البرنامج حتي  الثلاثاء 18 نوفمبر، في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على تأهيل القيادات في مواقع المسئولية وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات، بما يمكّنهم من القيام بدورهم الوطني بكفاءة وفاعلية، وبما يتسق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان وتعزيز قدراته.

