ديني

هل أحصل على ثواب قيام الليل حال أدائه قبل الفجر بدقائق؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: ما حكم صلاة قيام الليل قبل الفجر بدقائق؟

وقالت الإفتاء خلال ردها ، أنه لا مانع من أداء هذه الصلاة قبل أذان الفجر مباشرة، ولو كان ذلك قبل الموعد بعشر دقائق فقط، حيث أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الليل لا ينتهي إلا بطلوع الفجر، وبالتالي فإن الصلاة في هذا الوقت تعد من قيام الليل.

وأشار الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار، إلى أن أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، وأن أداء هذه الصلاة قبل الفجر بقليل جائز تماما، ما دام وقت الفجر لم يدخل بعد، موضحا أن الأذان ليس هو العبرة في الحكم، بل دخول الوقت الشرعي للفجر.

وفيما يخص عدد ركعات قيام الليل، أوضحت دار الإفتاء أنه لا يوجد عدد محدد يلزم المسلم به، إذ يجوز له أن يؤدي من الركعات ما يشاء، مع التسليم بعد كل ركعتين، والوتر بواحدة حال خشية دخول وقت الفجر.

 كما شددت على أن الصلاة في الثلث الأخير من الليل مستحبة، لأنه الوقت الذي يرد فيه في الحديث الشريف نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا.

وبيّنت الدار أن قيام الليل من النوافل المؤكدة ذات الفضل العظيم، إذ يسهم في زيادة الحسنات والتقرب إلى الله، مشيرة إلى أن المواظبة عليه حتى ولو بركعات قليلة يعد من الأعمال المستحبة، وخاصة في الأوقات التي يكثر فيها قبول الدعاء.

واختتمت دار الإفتاء تأكيدها بأن أداء صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر بقليل جائز ومشروع، ويعد من قيام الليل ما دام الأداء يتم قبل دخول الوقت الحقيقي للفجر الصادق.

الفجر دار الإفتاء عمرو الورداني أحمد ممدوح الثلث الأخير

