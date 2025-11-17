قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
محافظات

ندوة للتثفيف العمالي بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، ندوة للتثقيف العمالي بالمقر الرئيسي للشركة، وذلك انطلاقًا من حرص اللجنة النقابية على رفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز الثقافة العمالية بين العاملين.

يأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون بين اللجنة النقابية بالشركة ومركز الثقافة العمالية بكفر الشيخ.

وجاءت الندوة تحت رعاية المهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة النقابية، واللواء خالد حسني، مدير أمن الشركة، وعدد من رؤساء القطاعات والعاملين بالمقر الرئيسي.

وخلال فعاليات الندوة، قام المهندس أحمد الصراف بتسليم شهادات التقدير للمتدربين الذين شاركوا في البرنامج التدريبي، تقديرًا لالتزامهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم.

كما حرص المهندس أحمد الصراف، خلال وجوده بالمقر الرئيسي، على المرور على مختلف القطاعات والإدارات، والتعرف على الزملاء العاملين وتبادل التحية معهم، وذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر ودعم روح الانتماء داخل بيئة العمل.

كفر الشيخ مياه كفر الشيخ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ

