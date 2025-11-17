ندوة للتثفيف العمالي بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ.. صور

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، ندوة للتثقيف العمالي بالمقر الرئيسي للشركة، وذلك انطلاقًا من حرص اللجنة النقابية على رفع كفاءة العنصر البشري وتعزيز الثقافة العمالية بين العاملين.

يأتي هذا في إطار بروتوكول التعاون بين اللجنة النقابية بالشركة ومركز الثقافة العمالية بكفر الشيخ.

وجاءت الندوة تحت رعاية المهندس أحمد الصراف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وبحضور رئيس وأعضاء اللجنة النقابية، واللواء خالد حسني، مدير أمن الشركة، وعدد من رؤساء القطاعات والعاملين بالمقر الرئيسي.

وخلال فعاليات الندوة، قام المهندس أحمد الصراف بتسليم شهادات التقدير للمتدربين الذين شاركوا في البرنامج التدريبي، تقديرًا لالتزامهم وحرصهم على تطوير مهاراتهم.

كما حرص المهندس أحمد الصراف، خلال وجوده بالمقر الرئيسي، على المرور على مختلف القطاعات والإدارات، والتعرف على الزملاء العاملين وتبادل التحية معهم، وذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر ودعم روح الانتماء داخل بيئة العمل.