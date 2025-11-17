قداس احتفالي وعرض مهيب لجسد الشهيد مارجرجس بمصر القديمة

ترأس صاحبا النيافة الحبر الجليل الأنبا أبكير أسقف الدول الإسكندنافية، والحبر الجليل الأنبا يوليوس الأسقف العام بمصر القديمة والمنيل وفم الخليج والخدمات العامة، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الأثرية بمصر القديمة بالقاهرة، وذلك احتفالًا بعيد أمير الشهداء مارجرجس الروماني، وسط حضور شعبي كثيف.

صلاة القداس الإلهي

عقب انتهاء القداس الإلهي، خرجت زفة مهيبة لجسد القديس مارجرجس من الكنيسة الأثرية إلى دير مارجرجس للراهبات بمصر القديمة، حيث كان في استقبال الجسد نيافة الحبر الجليل الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، ونيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميرلاند ووست فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقام نيافة الأنبا أبكير ونيافة الأنبا يوليوس بتوزيع الهدايا التذكارية على الشعب بدير مارجرجس الأثري، في ختام الاحتفال بعيد أمير الشهداء العظيم.