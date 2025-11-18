تم إبلاغه بان أمه قد توفيت.. ابنة الفنان سيد زيان تكشف عن أصعب المشاهد التي قدمها

أكدت إيمان، ابنة الفنان الراحل سيد زيان، أنه كانت صديقة مقربة لوالدها، وكانت ترافقه في مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي قبل مرضه، مشيرة إلى أن أصعب مشهد قدمه والدي كان في مسلسل عمر بن عبد العزيز حين أبلغ في أحد المشاهد بأن "أمك ماتت"، فسجد وبكى بحرقة، وهو مشهد ظل يبكي كلما شاهده لأنه كان شديد الارتباط بوالدته وبارا بها.

وقالت إيمان، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن والدها كان يقبل قدمي والدته ويطعمها بنفسه، تعبيرا عن حبه ورعايته لها، مؤكدا أن والدها كان شخصية مبهجة وخفيفة الظل، لا يحب النكد داخل المنزل، وتملأه روح الدعابة التي يعرفها جمهوره.

وتابعت أنه قمت بعمل أغنية لوالدي وهي أغنية “حاسة إني وحيدة” مؤكدة أنه لم تستطع تسجيلها مع الموسيقى لأنها كانت تغنيها بإحساس خاص، إضافة إلى أغنية "في الذكريات" تكريمًا لوالدها.

وأشارت إلى أنه تحتفظ بصورته إلى جوار سريرها، وتزين المنزل كله بصوره، بالإضافة إلى أرشيف فني ضخم يمتد لـ 60 عامًا من مسيرته.