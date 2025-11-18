قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أجنبي يطلب من فرد شرطة ملابسه.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول
متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب
في دقائق.. رابط وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025 عبر موقع التأمينات
تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية
الولايات المتحدة في مجلس الأمن: القرار يضمن غزة مستقرة و إسرائيل آمنة
مدير الوطنية للانتخابات: الفلوس اللي بتندفع في الانتخابات ربنا هيحاسبنا عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تم إبلاغه بان أمه قد توفيت.. ابنة الفنان سيد زيان تكشف عن أصعب المشاهد التي قدمها

الفنان سيد زيان
الفنان سيد زيان
محمود محسن

أكدت إيمان، ابنة الفنان الراحل سيد زيان، أنه كانت صديقة مقربة لوالدها، وكانت ترافقه في مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي قبل مرضه، مشيرة إلى أن أصعب مشهد قدمه والدي كان في مسلسل عمر بن عبد العزيز حين أبلغ في أحد المشاهد بأن "أمك ماتت"، فسجد وبكى بحرقة، وهو مشهد ظل يبكي كلما شاهده لأنه كان شديد الارتباط بوالدته وبارا بها.

وقالت إيمان، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن والدها كان يقبل قدمي والدته ويطعمها بنفسه، تعبيرا عن حبه ورعايته لها، مؤكدا أن والدها كان شخصية مبهجة وخفيفة الظل، لا يحب النكد داخل المنزل، وتملأه روح الدعابة التي يعرفها جمهوره.

وتابعت أنه قمت بعمل أغنية لوالدي وهي أغنية “حاسة إني وحيدة” مؤكدة أنه لم تستطع تسجيلها مع الموسيقى لأنها كانت تغنيها بإحساس خاص، إضافة إلى أغنية "في الذكريات" تكريمًا لوالدها.

وأشارت إلى أنه تحتفظ بصورته إلى جوار سريرها، وتزين المنزل كله بصوره، بالإضافة إلى أرشيف فني ضخم يمتد لـ 60 عامًا من مسيرته.

