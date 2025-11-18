وزير التموين يتوجه إلى لبنان للمشاركة في المؤتمر الاستثماري الرائد «بيروت وان»

توجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بدعوة رسمية من الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الاستثماري الرائد "بيروت وان"، والمقرر انعقاده يومي 18 و19 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين.

ويأتي المؤتمر هذا العام باعتباره مبادرة استراتيجية تهدف إلى إعادة إطلاق مسار اقتصادي جديد للدولة اللبنانية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مستندًا إلى رؤية شاملة تقوم على الصمود والتجدد واستثمار مقومات الاقتصاد الوطني اللبناني.

وسيجمع المؤتمر نخبة واسعة من ابرز القيادات في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب ممثلين عن المجتمع الدولي وخبراء اقتصاديين ورواد أعمال، لمناقشة مستقبل الاستثمار في لبنان، واستشراف الفرص الواعدة في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الإبداعية، التكنولوجيا، الاقتصاد الدائري، والقطاعات الإنتاجية القادرة على تحقيق النمو المستدام.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور شريف فاروق عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع كبار المسئولين اللبنانيين والمشاركين العرب والدوليين، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات المصرية في مجالات إدارة السلع الاستراتيجية، تطوير سلاسل الإمداد، التحول الرقمي، وتحديث البنية الاقتصادية، خاصة في ظل التجربة المصرية المتميزة في تعزيز الاستقرار وزيادة الاستثمار.

وتعكس مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الحدث الدولي المهم حرص الدولة المصرية على دعم الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وتوسيع التعاون مع لبنان الشقيق، واستثمار الفرص التي يتيحها المؤتمر لتعميق الشراكات الإقليمية والدولية.