غياب 9 من أبرز النجوم عن الموسم الرمضاني المقبل 2026.. لماذا؟

يشهد الموسم الدرامي الرمضاني المقبل غيابًا لافتًا لعدد من النجوم البارزين الذين اعتاد الجمهور على حضورهم سنويًا، حيث أصبح جمهور الدراما في انتظار كل موسم لمعرفة مفاجآت السباق الرمضاني وما يحمله من أعمال جديدة ومختلفة.

منى زكي: اختيار العمل القصير خارج الماراثون

تغيب الفنانة منى زكي للعام الثالث أيضًا بعد نجاحها في مسلسل "تحت الوصاية" عام 2023.

وقد اختارت تقديم عمل درامي قصير خارج الماراثون الرمضاني بعيداً عن المنافسة التقليدية.

غياب كريم عبد العزيز وأحمد عز

يفقد المشهد الرمضاني الفنان كريم عبد العزيز الذي يغيب للعام الثاني على التوالي بعد تقديمه مسلسل "الحشاشين" عام 2024، وبالمثل لم يشارك الفنان أحمد عز منذ ثلاثة أعوام، ليصبح غيابه عن الموسم الرمضاني للعام الرابع على التوالي بعد آخر ظهور له في مسلسل "الاختيار 3" عام 2022.

أحمد السقا: التركيز على السينما قبل العودة للمسلسلات

قرر الفنان أحمد السقا الغياب عن مسلسلات رمضان لعام 2026، بعد نجاحه في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، مفضلًا التركيز على مشاريع سينمائية على أن يعود بمسلسل جديد في رمضان 2027.

محمد هنيدي: تأجيل مشروع "قنديل"

أعلن الفنان محمد هنيدي عن استعداده لمسلسل "قنديل" مع المؤلف يوسف معاطي، لكنه لم يتمكن من إنجازه في الوقت المناسب لينضم إلى قائمة الغائبين، بعد مشاركته هذا العام في مسلسل "شهادة معاملة أطفال".

أحمد مكي: العودة للأعمال السينمائية

يغيب الفنان أحمد مكي عن الدراما التلفزيونية العام المقبل بعد مشاركته في مسلسل "الغاوي" في رمضان الماضي دون تحقيق نجاح كبير، مفضلًا العودة للأعمال السينمائية بعد غياب استمر 13 عامًا، وكان آخر ظهور سينمائي له في فيلم "سمير أبو النيل" عام 2013.

يحيى الفخراني: التحضير لعمل ضخم في رمضان 2027

يستمر غياب الفنان يحيى الفخراني للعام الثاني بعد تقديمه مسلسل "عتبات البهجة" عام 2024، وهو يحضر حاليًا لعمل درامي ضخم مخصص لرمضان 2027.

أحمد سعد ومي عز الدين: غيابات مستمرة وسببها النصوص

يضاف إلى قائمة الغائبين الفنان أحمد سعد لتصبح مدة غيابه ثلاثة أعوام متتالية بعد تقديمه مسلسل "سره الباتع" عام 2023 وانشغاله بمسلسلات قصيرة خارج الماراثون.

كما تغيب الفنانة مي عز الدين رغم نجاحها في مسلسل "قلبي ومفتاحه" في رمضان الماضي لعدم العثور على السيناريو المناسب.