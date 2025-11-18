حزب الحرية: الرئيس السيسي أثبت أن الإرادة الشعبية فوق أي اعتبار

قال أحمد خالد الحسيني، أمين الشئون البرلمانية بحزب الحرية المصري، إن بيان الرئيس السيسي بشأم بعض الأحداث الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى يعكس المتابعة الدقيقة من جانبه لما جرى في بعض دوائر انتخابات مجلس النواب، كما إنه يُعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر، ويجسد قدرًا كبيرًا من المسؤولية والرعاية الأبوية التي يوليها الرئيس للمواطنين.

وأضاف الحسيني في تصريحات له، إنه لأول مرة نشهد رئيسًا يتابع نبض الشارع بنفسه من الإسكندرية إلى أسوان، ويحرص على أن تُصان إرادة الناخبين بشكل كامل، مؤكدًا إن هذا التدخل يعكس أن الرئيس السيسي رئيس بدرجة أب يشعر بالمواطنين ويسمع لهم بلا حواجز.

وأوضح قائلا: «نحن كشباب، وكبيوت مصرية من كل المحافظات، نقدّر هذا الموقف العظيم، فاليوم أصبح واضحًا للجميع أن مجرد كلمة تُكتب على وسائل التواصل يمكن أن تصل إلى رئيس الجمهورية، وأن صوت المواطن أصبح مسموعًا ومقدرًا».

واختتم الحسيني تصريحه موجهًا الشكر للرئيس قائلا: «شكرًا سيادة الرئيس… شكرًا فخامتكم من لسان كل شاب وكل بيت في مصر، لقد أكدتم أن مصر دولة قانون وعدل، وأن الإرادة الشعبية فوق أي اعتبار ».