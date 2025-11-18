قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادات كبيرة في ماسبيرو قبيل استضافة المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات
بحضور رئيس جمهورية باشكورتستان.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "أمة واحدة.. مصير مشترك"
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
محافظات

رئيس جامعة قنا يتابع التجهيزات النهائية لإطلاق تطبيق «صيانة»

جامعة قنا
جامعة قنا
يوسف رجب

تابع الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، التجهيزات النهائية لإطلاق التطبيق الإلكترونى"صيانة"، بحضور الدكتور محمد عمران، المدير التنفيذي للمعلومات، والمهندس جمال ملاك، المبرمج بمركز المعلومات.

واستعرض رئيس جامعة قنا أقسام التطبيق وآلية التسجيل لطلب الصيانة، والتي تتضمن إدخال بيانات تفصيلية عن فئة العطل ومجاله ووصفه، إضافة إلى خاصية التقييم الفني بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وإتاحة إمكانية تسجيل الشكاوى في حال عدم التعامل مع الأعطال بشكل مناسب.

وأكد عكاوى أن التطبيق يمثل خطوة مهمة في تعزيز جاهزية مرافق الجامعة الأكاديمية والإدارية، من خلال تسريع إجراءات الصيانة، ودعم التخطيط المستقبلي لتطوير الأعمال الفنية، ومعرفة احتياجات المباني والإنشاءات والمرافق العامة من أعمال الصيانة والترميم.

وقال رئيس جامعة قنا إن التطبيق يساهم في الإشراف المباشر على أداء المهندسين والفنيين والحرفيين بالإدارات المختصة، بما يضمن توزيع المهام وفق الاختصاص بشكل عادل، مع إمكانية إعداد تقارير دورية حول الأداء، ومقترحات التطوير، وإنجازات الأقسام والوحدات الفنية المختلفة.

جدير بالذكر أنه سوف تُعقد ورشة عمل لمنسوبي الجامعة لتدشين التطبيق يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.

قنا جامعة قنا صيانة التطبيق الإلكترونى مرافق الجامعة الأكاديمية

