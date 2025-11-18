رئيس جامعة قنا يتابع التجهيزات النهائية لإطلاق تطبيق «صيانة»

تابع الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة قنا، التجهيزات النهائية لإطلاق التطبيق الإلكترونى"صيانة"، بحضور الدكتور محمد عمران، المدير التنفيذي للمعلومات، والمهندس جمال ملاك، المبرمج بمركز المعلومات.

واستعرض رئيس جامعة قنا أقسام التطبيق وآلية التسجيل لطلب الصيانة، والتي تتضمن إدخال بيانات تفصيلية عن فئة العطل ومجاله ووصفه، إضافة إلى خاصية التقييم الفني بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، وإتاحة إمكانية تسجيل الشكاوى في حال عدم التعامل مع الأعطال بشكل مناسب.

وأكد عكاوى أن التطبيق يمثل خطوة مهمة في تعزيز جاهزية مرافق الجامعة الأكاديمية والإدارية، من خلال تسريع إجراءات الصيانة، ودعم التخطيط المستقبلي لتطوير الأعمال الفنية، ومعرفة احتياجات المباني والإنشاءات والمرافق العامة من أعمال الصيانة والترميم.

وقال رئيس جامعة قنا إن التطبيق يساهم في الإشراف المباشر على أداء المهندسين والفنيين والحرفيين بالإدارات المختصة، بما يضمن توزيع المهام وفق الاختصاص بشكل عادل، مع إمكانية إعداد تقارير دورية حول الأداء، ومقترحات التطوير، وإنجازات الأقسام والوحدات الفنية المختلفة.

جدير بالذكر أنه سوف تُعقد ورشة عمل لمنسوبي الجامعة لتدشين التطبيق يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.