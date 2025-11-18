قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشاباك يعتقل إسرائيلي بتهمة التخابر مع إيران
تأييد قرار منع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة السابق من التصرف في الأموال
التعليم بايظ.. تفاصيل أزمة عنيفة بين الأهلي ومسئول بأحد البنوك
ربع محترف.. شوبير يكشف حقيقة خلاف حسام حسن مع مصطفي محمد
انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل
تفاصيل جائزة التميُّز من البنك التجاري الدولي عن فئة الريادة في النشر والتعليم
الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل
معرض الاتصالات يؤكد: إفريقيا قادمة تكنولوجيا
حقيقة تخلي الرئيس الفنزويلي عن منصبه
الحكومة توافق على الاتفاق التمويلي لبرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات
اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم 2026
الوعي سلاح الجمهورية الجديدة .. «الشناوي» يُحذّر من غياب الإدراك في زمن التحولات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: بروتوكول إدارة المخلفات في شمال سيناء نموذج للاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمار المسئول

حسن رضوان

قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البروتوكول الذي شهدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة لإطلاق مشروع جمع المخلفات الصلبة في شمال سيناء، لا يعد خطوة بيئية فقط، بل يمثل تحولًا اقتصاديًا مهمًا يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز فرص الاستثمار المسؤول في القطاع البيئي.

جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أسمنت سيناء

وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات باعتبارها مورداً اقتصادياً يمكن تحويله إلى قيمة مضافة، والتعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أسمنت سيناء يعكس توجهاً واضحاً لإشراك القطاع الخاص في مشروعات تحقق عوائد بيئية واقتصادية في الوقت ذاته.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن اختيار شمال سيناء لتنفيذ هذا النموذج يعزز التنمية في منطقة شديدة الأهمية، ويمثل رسالة بأن الدولة لا تترك أي محافظة خارج خطة التطوير، بل تفتح المجال لمشروعات فعّالة تعزز البنية البيئية وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

واختتم الدسوقي تصريحه قائلاً: «نحن بحاجة إلى تعميم هذه التجربة في مختلف المحافظات، فالإدارة العلمية للمخلفات تُعد أحد مفاتيح النمو الاقتصادي الحديث، والدولة اليوم تقدم نموذجاً يُحتذى في التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المواطن والاقتصاد معاً».

ارشيفية

فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

أسعار الدواجن

الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

شرطة حرس الحدود البلغارية

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

أرشيفية

الأم وأعوانها اعترفوا.. تفاصيل جديدة في جريمة فتاة البرميل

الغندور

أين المنطق.. الغندور يعلق على ثالث أفضل لاعب فى العالم

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

انقطاع المياه

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدا لمدة 9 ساعات

بيراميدز

بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن انتقال إبراهيم عادل للأهلي

أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يعزي وزير التموين والتجارة الداخلية في وفاة والدته الكريمة

شيخ الأزهر

اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي يكرم شيخ الأزهر لدوره في تعزيز قيم الوسطية

ندوة توعوية حول «خطورة الرشوة»

صحّح مفاهيمك.. أوقاف المنوفية تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بالمدارس

بالصور

وحدة حماية الطفل بالشرقية تشارك في الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

بيطري الشرقية يضبط 328 طن لحوم فاسدة ويحصن 614 ألف رأس ماشية

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

