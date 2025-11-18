قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إلغاء الانتخابات بالدائرة الأولى الفيوم وسيتم الإعادة مرة أخرى
قانون الضوضاء.. بين حماية النوم وإسكات الأذان في إسرائيل
الهيئة الوطنية تحدد مواعيد إعادة الانتخابات في 19 دائرة بعد إلغاء النتائج
الرئيس السيسي يزور أكاديمية الشرطة.. ويتابع كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بها
مهيب عبد الهادي: سيد عبد الحفيظ يمر بحالة نفسية صعبة بسبب وفاة محمد صبري
فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات المرحلة الأولى بقطاع الصعيد
الهيئة الوطنية: إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ 7 محافظات
أنس محمد علي محمد هلول يفوز في انتخابات مجلس النواب دائرة أطفيح بالجيزة
الوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع غرب الدلتا
إلغاء الانتخابات بإمبابة وإعادتها مرة أخرى
إبطال الانتخابات في 19 دائرة وإعادة التصويت بها بعد انتهاء العملية الانتخابية
أحمد بنداري: مصر تؤكد ريادتها المستمدة من خلال تماسك أبنائها قيادة وشعبا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

شوبير يكشف عن حقيقة رحيل حسام حسن عن المنتخب

حسام حسن
حسام حسن
ياسمين تيسير

كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة امكانية رحيل حسام حسن المدير الفني للمنتخب خلال الفترة الحالية 

وأضاف شوبير في تصريحات اذاعية ان هناك محادثة تمت بينه وبين هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عقب مباراة منتخب مصر وكاب فيردى فى دورة العين الودية بالإمارات 

وأكد شوبير أن أبوريدة أكد له انه لا توجد أى نية لإجراء أى تغييرات فى الجهاز الفنى  مشددا ان حسام حسن وجهازه مستمران وهذه المرحلة هى مرحلة دعم ومساندة وهذا ما يجيب أن يكون عليه الإعلام الرياضى والجمهور واتحاد الكرة

وأكمل شوبير أن أبو ريدة أكد له أيضا على أحقية حسام حسن فى تجربة  بعض اللاعبين الجدد وتنفيذ بعض الأفكار الجديدة قبل أمم أفريقيا مشددا انه  أمر طبيعى وسيكون هناك اجتماعات خلال الفترة المقبلة للوقوف على باقى برنامج المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا

 وتابع شوبير أن أبو ريده أكد له إقامة ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل فى القاهرة فى ختام وديات المنتخب قبل أمم أفريقيا

شوبير المنتخب أبو ريده

