شوبير يكشف عن حقيقة رحيل حسام حسن عن المنتخب

كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق حقيقة امكانية رحيل حسام حسن المدير الفني للمنتخب خلال الفترة الحالية

وأضاف شوبير في تصريحات اذاعية ان هناك محادثة تمت بينه وبين هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة عقب مباراة منتخب مصر وكاب فيردى فى دورة العين الودية بالإمارات

وأكد شوبير أن أبوريدة أكد له انه لا توجد أى نية لإجراء أى تغييرات فى الجهاز الفنى مشددا ان حسام حسن وجهازه مستمران وهذه المرحلة هى مرحلة دعم ومساندة وهذا ما يجيب أن يكون عليه الإعلام الرياضى والجمهور واتحاد الكرة

وأكمل شوبير أن أبو ريدة أكد له أيضا على أحقية حسام حسن فى تجربة بعض اللاعبين الجدد وتنفيذ بعض الأفكار الجديدة قبل أمم أفريقيا مشددا انه أمر طبيعى وسيكون هناك اجتماعات خلال الفترة المقبلة للوقوف على باقى برنامج المنتخب استعدادا لأمم أفريقيا

وتابع شوبير أن أبو ريده أكد له إقامة ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل فى القاهرة فى ختام وديات المنتخب قبل أمم أفريقيا