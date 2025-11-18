قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
فعالية تاريخية.. تفاصيل مشاركة الرئيسين السيسي وبوتين بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية
الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين بدمنهور بالسجن 10 سنوات
حماس تحذر من الوضع الصحي لـ مروان البرغوثي وتؤكد: يحاولون إعدامه ببطء
مصر للطيران توقع اتفاقية بيع واستئجار لطائرتين إيرباص A350-900
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب المصري على رأس أولويات الزمالك لضمه في صفقة انتقال حر.. تفاصيل

النادي المصري
النادي المصري
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن أن صفقة انتقال  أحمد عيد لاعب المصري رأس أولويات الزمالك بعد نهاية عقده مع النادي المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أحمد عيد على رأس أولويات الزمالك لضمه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المصري".
ويسابق الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي المصري الزمن لتجهيز أحمد عيد، قبل اللقاء المرتقب للفريق في ضربة البداية بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمقرر لها الأحد المقبل بين الفريقين.

وبدأ أحمد عيد  لاعب المصري برنامجاً تأهيلياً للتعافي من إصابة التمزق التي تعرض لها مؤخراً خلال مشاركته مع الفريق
ويخوض الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أولى مبارياته بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يستضيف فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد.

الإعلامي أحمد حسن الزمالك صفقة انتقال للاعب أحمد عيد المصري أحمد عيد لاعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

ترشيحاتنا

النائبة إيفلين متي

برلمانية: بروتوكول إدارة المخلفات خطوة داعمة للصناعة الوطنية ويعزز التحول نحو الإنتاج النظيف

النائبة نجلاء العسيلي

نجلاء العسيلي: بيان الرئيس السيسي بشأن تجاوزات الانتخابات انتصار لإرادة الناخب

قانون التأمينات

إجازات مرضية لا جدال فيها.. قانون التأمينات يحسم إجراءات إثبات العجز الطبي

بالصور

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة
طريقة عمل رولات المسخن خطوة بخطوة

فى عيد ميلادها.. 10 صور لـ منى زكى تكشف عن جمالها وأنوثتها

منى زكى
منى زكى
منى زكى

فى عيد ميلادهما.. قصة نبوءة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي
أحمد حلمي ومنى زكي

إدارة شئون البيئة بالشرقية تفتش على ٣ مستشفيات بمركزي فاقوس وأبوحماد وتحرر 21 محضرا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد