أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4744.5 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5435 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6200.5 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43480 جنيها.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 54.81 جنيه للبيع، و54.70 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 62.17 جنيه للبيع، 62.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.58 جنيه للبيع، و12.56 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.85 جنيه للبيع، و12.82 جنيه للشراء.

وقالت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 طقس مائل للحرارة في أغلب الأنحاء، مع اعتدال الحرارة على السواحل الشمالية.



تفاصيل الطقس

أوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ثم يصبح مائلًا للحرارة في معظم المناطق خلال النهار.

أما في الليل، فيتوقع أن يسود الطقس مائلًا للبرودة في معظم الأنحاء.

درجات الحرارة

أشارت إلى أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية، بينما ستكون الحرارة في جنوب البلاد ومحافظات الصعيد بين 30 و32 درجة مئوية.

الظواهر الجوية

وأكدت غانم أنه من المتوقع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى ضرورة ارتداء الملابس الخريفية المناسبة، وتجنب الملابس الشتوية الثقيلة في هذه الفترة من العام.