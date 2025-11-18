قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: حجم الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60%
مدبولي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير التكنولوجيا والنماذج العمرانية الحديثة
مدبولي: محطة الضبعة النووية تعزز قدرة مصر على إنتاج الطاقة بشكل مستدام
مداعبة غير مقصودة.. نائب رئيس البنك الأهلي يعتذر للنادي الأهلي
الأزمة تشتعل.. مسئول أحد البنوك في ورطة.. والأهلي يتحرك قضائيا بـ 3 بلاغات
خريطة عالمية تكشف أخطر المناطق المهددة بـ زلازل هائلة.. اعرف الأماكن
رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد تصل مصر في أول ديسمبر
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لإقامة مشروعات في عدد من المحافظات
بعد تصريح "التعليم بايظ".. الأهلي يقاضي مسئول في أحد البنوك بـ3 بلاغات
مدبولي: الضبعة صفحة جديدة لتوفير الطاقة بعمر افتراضي يتجاوز 60 عاما
المحكمة العسكرية بلبنان تُحدد الثلاثاء موعدًا لبدء محاكمة فضل شاكر
الموسيقار عمر خيرت يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء  نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4744.5 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5435 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6200.5 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 43480 جنيها.


واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.20 جنيه للبيع و47.10 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 54.81 جنيه للبيع، و54.70 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 62.17 جنيه للبيع،  62.03 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.58 جنيه للبيع، و12.56 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.85 جنيه للبيع، و12.82 جنيه للشراء.

وقالت منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 طقس مائل للحرارة في أغلب الأنحاء، مع اعتدال الحرارة على السواحل الشمالية.


تفاصيل الطقس
أوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ثم يصبح مائلًا للحرارة في معظم المناطق خلال النهار.

أما في الليل، فيتوقع أن يسود الطقس مائلًا للبرودة في معظم الأنحاء.

درجات الحرارة
أشارت إلى أن درجات الحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية، بينما ستكون الحرارة في جنوب البلاد ومحافظات الصعيد بين 30 و32 درجة مئوية.

الظواهر الجوية
وأكدت غانم أنه من المتوقع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى ضرورة ارتداء الملابس الخريفية المناسبة، وتجنب الملابس الشتوية الثقيلة في هذه الفترة من العام.

ارشيفية

فاجئني بفعل مخل.. تفاصيل اتهام ممرض بالتحرش بمريضة بمستشفى بالدقي

أسعار الدواجن

الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

شرطة حرس الحدود البلغارية

مصرع 3 مصريين بسبب التجمد قرب الحدود مع تركيا.. اعرف الأسماء

أرشيفية

الأم وأعوانها اعترفوا.. تفاصيل جديدة في جريمة فتاة البرميل

الغندور

أين المنطق.. الغندور يعلق على ثالث أفضل لاعب فى العالم

أسعار الفراخ اليوم الخميس20 نوفمبر

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 20 نوفمبر

انقطاع المياه

قطع المياه عن بعض المناطق في القاهرة غدا لمدة 9 ساعات

بيراميدز

بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن انتقال إبراهيم عادل للأهلي

الاملاح

مشروبات تساعد على طرد الأملاح والوقاية من حصى الكلى

العالم يجدد التزامه بحقوق الطفل تحت شعار "يومي.. حقوقي"

العالم يجدد التزامه بحقوق الطفل تحت شعار "يومي.. حقوقي"

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بسهولة

بالصور

وحدة حماية الطفل بالشرقية تشارك في الورشة التدريبية ضمن برنامج تمكين

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال
طريقة عمل الباسطة السودانية كعب الغزال

بيطري الشرقية يضبط 328 طن لحوم فاسدة ويحصن 614 ألف رأس ماشية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

وحدة التدخل السريع بالشرقية ترفع 19 ألف طن قمامة ومخلفات مبانٍ

رفع قمامة
رفع قمامة
رفع قمامة

فيديو

ما هو فيروس ماربورج

انتشار فيروس ماربورج يثير التساؤلات.. والصحة المصرية تحسم الجدل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد