مهيب عبد الهادي: سيد عبد الحفيظ يمر بحالة نفسية صعبة بسبب وفاة محمد صبري

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن حالة نفسية صعبة يمر بها سيد عبد الحفيظ بعد وفاة نجم الزمالك الراحل محمد صبري.

وقال مهيب عبد الهادي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛" سيد عبد الحفيظ يمر بحالة نفسية صعبة بسبب وفاة محمد صبري".



وجه آدم محمد صبري نجل نجم الزمالك الراحل محمد صبري رسالة مؤثرة لكل من حضر مراسم عزاء والده محمد صبرى.

وكتب أدم ستوري صفحته الشخصية على موقع إنستجرام معرباً فيها عن شكره لنادي الزمالك وعدد من رموزه على الدعم الكبير الذي تلقته أسرته منذ وفاة والده.

وأكد آدم أن نادي الزمالك أثبت مكانته الكبيرة في قلبه وقلب أسرته، مشيراً إلى أن النادي "العظيم" كرم والده ووقف إلى جانبه.

ووجه الشكر لعدد من نجوم القلعة البيضاء، منهم الكابتن معتمد جمال، أسامة نبيه، عبد الحليم علي، ومدحت عبد الهادي، واصفاً إياهم بأنهم كانوا بالنسبة له "مثل الأب".

كما عبر عن تقديره لمجلس إدارة النادي ولكل من قدم الدعم، وعلى رأسهم حسين لبيب، والكابتن أبو رجيلة، والكابتن شيكابالا، والدكتور أشرف صبحي، إلى جانب شكر خاص لكل من ساهم في مساندة أسرته خلال الفترة الماضية.

وختم آدم رسالته بالدعاء لوالده قائلاً : الله يرحمك يا حبيبي محمد صبري المحترم.