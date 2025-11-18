آدم محمد صبري يوجه رسالة مؤثرة لكل من حضر مراسم عزاء والده .. تفاصيل

وجه آدم محمد صبري نجل نجم الزمالك الراحل محمد صبري رسالة مؤثرة لكل من حضر مراسم عزاء والده محمد صبرى.

وكتب أدم ستوري صفحته الشخصية على موقع إنستجرام معرباً فيها عن شكره لنادي الزمالك وعدد من رموزه على الدعم الكبير الذي تلقته أسرته منذ وفاة والده.

وأكد آدم أن نادي الزمالك أثبت مكانته الكبيرة في قلبه وقلب أسرته، مشيراً إلى أن النادي "العظيم" كرم والده ووقف إلى جانبه.

ووجه الشكر لعدد من نجوم القلعة البيضاء، منهم الكابتن معتمد جمال، أسامة نبيه، عبد الحليم علي، ومدحت عبد الهادي، واصفاً إياهم بأنهم كانوا بالنسبة له "مثل الأب".

كما عبر عن تقديره لمجلس إدارة النادي ولكل من قدم الدعم، وعلى رأسهم حسين لبيب، والكابتن أبو رجيلة، والكابتن شيكابالا، والدكتور أشرف صبحي، إلى جانب شكر خاص لكل من ساهم في مساندة أسرته خلال الفترة الماضية.

وختم آدم رسالته بالدعاء لوالده قائلاً : الله يرحمك يا حبيبي محمد صبري المحترم.

وكان قد أثار الناقد الرياضي فتحي سند الجدل بشأن متاجرة البعض بإسم نجم الزمالك الراحل محمد صبري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند: اللى بيحصل " ..مع محمد صبرى عيب والمتاجرة " باسمه حرام .

عزاء الراحل محمد صبري

وتواجد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء .

كما تواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في عزاء النجم الراحل .

وتستقبل أسرة الراحل، ومجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، العزاء في رحيل المغفور له، اليوم الأحد، بعدما وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

وكان نادي الزمالك أعلن الحداد على رحيل الكابتن محمد صبري لمدة ثلاثة أيام.