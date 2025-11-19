حزب الوعي: حديث الرئيس في أكاديمية الشرطة تجديد لرسائل الوعي وبناء الإنسان

أكد محمد فؤاد زغلول، رئيس لجنة المحليات بحزب الوعي، وعضو الهيئة العليا للحزب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لأكاديمية الشرطة حمل رسائل بالغة الأهمية تعكس رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي الوطني في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح فؤاد، في تصريحات له، أن تأكيد الرئيس على أن “شباب مصر هم المستقبل” يجسد ثقة القيادة السياسية في قدرة الأجيال الجديدة على تحمل المسؤولية وصناعة غد أفضل للوطن، رغم التحديات الكبيرة على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية.

وأضاف فؤاد، أن دعوة الرئيس للمواطنين بالتفكير مائة مرة قبل اختيار ممثليهم في البرلمان تمثل توجيهاً صريحاً لترسيخ ثقافة الوعي الانتخابي، والحرص على أن يكون المجلس التشريعي المقبل معبّراً عن طموحات المصريين وقادراً على مواكبة حجم العمل الذي تقوم به الدولة في مسارات التنمية والإصلاح.

وأشار فؤاد، إلى أن إعلان الرئيس عن تدشين مدينة إعلامية عالمية خلال ثلاث سنوات يعكس إيمان الدولة العميق بدور القوة الناعمة وأهمية الإعلام في تشكيل وعي المجتمع، موضحاً أن ما قاله الرئيس يعبر عن الفلسفة الحقيقية للجمهورية الجديدة: المنشآت تُبنى بالإرادة، لكن بناء الإنسان هو الأساس الذي يضمن استدامة الدولة وقوتها.

واختتم فؤاد، تصريحه قائلاً إن زيارة الرئيس للأكاديمية وما تضمنته من رسائل تؤكد أن مصر ماضية بثبات نحو تعزيز مؤسساتها، ودعم شبابها، وتكريس الوعي كركيزة لبناء المستقبل، بما يعكس مسؤولية القيادة السياسية وحرصها الدائم على وضع الإنسان في قلب عملية التنمية