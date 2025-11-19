وزير الكهرباء: جاهزية محطة الضبعة بأعلى معايير الأمان

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطة الضبعة النووية تمثل إضافة استراتيجية لمنظومة الطاقة في مصر.







وأشار خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، إلى أنها تتمتع بمعدلات أمان تصل إلى 100%، مع شبه استحالة حدوث أي انفجار أو تلوث أو تسريب إشعاعي بفضل تصميمها المتقدم وأنظمة الحماية المتعددة.

وأوضح أن المحطة مزودة بأنظمة أمان تعتمد على «نظامين أو ثلاثة نظم بديلة» تعمل تلقائيًا فور توقف أي خدمة، بما يضمن استمرار التشغيل وعدم حدوث أي مخاطرة.



ولفت إلى أن المفاعلات البحثية مثل مفاعل «أنشاص» تخدم أغراضًا طبية وعلاجية، بينما تعتمد محطة الضبعة على أحدث تكنولوجيات التشغيل النووي.وأكد أن المشروع يستفيد من الخبرة الروسية إلى جانب عمليات التحكم وتجميع الوحدات التي يجري تطويرها محليًا.



