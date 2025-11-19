المحطات النووية: مفاعل الضبعة من الجيل الثالث المتطور ومقاوم للزلازل والتسونامي والطائرات

أكد الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أن مشروع الضبعة النووي ينتمي إلى مفاعلات الجيل الثالث المتطور من طراز “VVER-1200”، وهي من أكثر المفاعلات أمانًا على مستوى العالم.

وأكد أنه خلال المراحل التعاقدية والتصميمية والإنشائية تم الالتزام بأعلى معايير الأمان، بما يشمل الدفاع في العمق، ووجود وعاء احتواء داخلي وخارجي.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنّ المحطة مصممة لتحمل زلزال بقوة 8 درجات على مقياس ريختر، وموجات تسونامي بارتفاع 14 مترًا، إضافة إلى قدرتها على تحمل الأعاصير واصطدام طائرة تجارية يصل وزنها إلى 450 طنًا. وأكد أن المحطة لا تُحدث أي تأثير بيئي على المناطق المحيطة.

وتابع، أن موقع الضبعة اختير استنادًا إلى دراسات واسعة أُجريت على مختلف المواقع الممكنة في مصر، مؤكدًا أن تخصيص الأرض تم بقرار جمهوري عام 1981، أي قبل تعمير المنطقة الحالية، مؤكدًا، أن وجود المحطة على البحر يُعد شرطًا أساسيًا لتوفير دورة التبريد اللازمة لتشغيل المفاعل.

