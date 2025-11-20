انقطاع المياه غدًا عن مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة دسوق، وذلك غداً، الجمعة، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً من نفس اليوم.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نتيجة للخطة الزمنية للصيانة المرسلة من شركة الكهرباء، ما يؤدي إلى توقف محطات مياه “الكشلة، ومحلة أبو علي، وشباس الملح”.

وسوف يمتد انقطاع المياه لحين ضخ وانتظام المياه بالشبكات.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.