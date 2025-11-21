قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
توك شو

أخبار التوك شو | الرئيس السيسي يوجه دعوة للشركات الكورية لتوسيع استثماراتها بمصر .. ويؤكد: شراكتنا تعاونية شاملة.. مصطفى بكري: مصر قلب الأمة العربية وستبقى رغم أنف كل متآمر

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.
 

الرئيس السيسي يوجه دعوة للشركات الكورية لتوسيع استثماراتها بمصر .. ويؤكد: شراكتنا تعاونية شاملة
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي،  بالرئيس "لى" رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، فى زيارته الأولى إلى مصر التى تأتى فى إطار الرغبة المشتركة، لدفع العلاقات بين البلدين قدماً.

مصطفى بكري: مصر قلب الأمة العربية وستبقى رغم أنف كل متآمر
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن العلاقة بيننا وبين السعودية ممتازة، مشيرا إلى أن أي شخص يحاول تعكير صفو العلاقات هدفه معروف.

الحكومة: محطة الضبعة تحقق فوائد اقتصادية أهمها توفير من 2.5 إلى 3 مليارات دولار سنوياً
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء مراسل قناة إكسترا نيوز، إنّ المراسم الخاصة بتركيب وعاء ضغط المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية تعد حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في إطار خطوة مهمة على طريق إنشاء المحطة النووية الأولى في مصر، وهو المشروع الذي تستهدف الدولة دخول وحدته الأولى الخدمة في عام 2028، على أن تكتمل عملية الإنشاء بحلول عام 2030.

رئيس جامعة القاهرة: الرئيس السيسي أولى العلاقات المصرية الكورية اهتماما خاصا
أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن الرئيس السيسي أولى العلاقات المصرية الكورية اهتماما خاص مما جعل هناك تعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

الوطنية للانتخابات: اتخذنا القرار الصحيح بعد بيان الرئيس السيسي
أكد المستشار احمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن أي مخالفات سيتم رصدها خلال المرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية في الحال، مشيرا إلى أنه لن نسمح  بأي تجاوز وعلى المرشحين احترام قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، مع المشاركة الايجابية من المواطنين.

650 ميجاوات .. معلومات مهمة عن محطة توليد كهرباء أسيوط
أكد أيمن فاروق رئيس قطاعات الإنتاج بمحطة توليد كهرباء أسيوط، أن محطة كهرباء أسيوط تغذي مختلف المحافظات في الصعيد والوجه البحري .

مفاجآت مهمة عن حالة الطقس الجمعة .. الأرصاد توضح
تتسم حالة الطقس بعدم الاستقرار في فترات مختلفة من اليوم، خاصة مع بدء ساعات الصباح الأولى التي تشهد تغيرات متسارعة في نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.
 

رئيس جمهورية كوريا: نسعى لتعزيز العلاقات مع مصر في المستقبل
أكد لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، أن أتوجه بجزيل الشكر والإمتنان الرئيس عبد الفتاح السيسي والمسئوبين على حفاوة الإستقبال والضيافة، مشيرا إلى أنه نحتفل بالذكرى الـ 30 للعلاقات الوثيقة بين مصر وكوريا.


 

الرئاسة الفلسطينية: الجهد العربي وراء اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
تحدث الدكتور نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، عن الفلسطينية اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، قائلا:" ،تحول كبير ومهم، وخاصة أن الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة هو الجهد العربي المشترك، وبدايته كانت اللجنة السداسية، حيث وضعت هذه اللجنة خطوط حمراء للإدارة الأمريكية، وزرات واشنطن عدة مرات.

رئيس الوزراء الفلسطيني: سنقود إعادة إعمار غزة بدعم من شركائنا وحلفائنا
أكد محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد المجدي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى بكري رئيس جمهورية كوريا مجلس الوزراء أسيوط

