خبير تشريعات برلمانية: نثق بالقضاء المصري وقراراته الحاسمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية

أكد عبد الناصر قنديل خبير النظم والتشريعات البرلمانية، أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات تاريخية، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت حاسمة في التعامل مع المخالفات التي حدثت.

وقال عبد الناصر قنديل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه نثق في القضاء المصري وقراراته الحاسمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا أن صندوق الاقتراع هو الوسيلة الهامة للتعبير عن إرادة المصريين.

وتابع خبير النظم والتشريعات البرلمانية، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تم بعدها من إجراءات سيظهر تاثيرها خلال المرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب.

وأشار عبد الناصر قندير إلى أن هناك 74 حزب ليس لهم وجود في الشارع أو العملية الإنتخابية.