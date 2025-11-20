25 جامعة مصرية في تصنيف شنغهاي.. التعليم العالي: نحقق معدلات قياسية في نشر الأبحاث دوليا

علق الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إدراج 25 جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2025.

وقال عادل عبد الغفار في تصريحات لقناة " إكسترا نيوز"، :" اهنء المجتمع الاكاديمي والباحثين على هذا الإنجاز الكبير ".



وتابع عادل عبد الغفار :" الجامعات المصرية تتواجد في مختلف التصنيفات العالمية كقوة ناعمة علمية ".



وأكمل عادل عبد الغفار :" بنك المعرفة المصري أتاح مصادر معلومات وأصبحت منصة مهمة يستند غليها الباحثين ".



ولفت عادل عبد الغفار :" نحقق معدلات قياسية في نشر الأبحاث دوليا في كبريات المجلات العلمية "، مضيفا:" تصنيف الصين للتخصصات العلمية من اقوى التصنيفات على مستوى العالم ويعتمد على جودة الأبحاث والتأثير العلمي ".