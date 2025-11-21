قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
مرأة ومنوعات

طريقة عمل فتة باذنجان بالحمص والرومان وبدون لحوم

طريقة عمل فتة باذنجان بالحمص
طريقة عمل فتة باذنجان بالحمص
هاجر هانئ

فتة باذنجان بالحمص من الأكلات الشهية و الاقتصادية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك أيضا.

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة باذنجان بالحمص، فيما يلي….

مقادير فتة باذنجان بالحمص


● باذنجان مقلي

● عيش محمص

● بصل

● ثوم

● صلصة طماطم

● طماطم مفرومة

● هريسة بيتي

● حمص مسلوق

● ملح وفلفل

● فلفل ألوان

● بقدونس

● مكعب مرق

● كمون

● بهارات

● رشة رمان

طريقة تحضير فتة باذنجان بالحمص


يقلى الباذنجان في الزيت بعد أن يملح ويترك قليلا قبل الأكل
ثم يقلى في الزيت
لعمل الصوص:

يشوح البصل مع الثوم ثم تضاف الطماطم وصلصة الطماطم
ثم تضاف الهريسة البيتي وتترك حتى تتسبك ويضاف كل البهارات والملح والفلفل
ثم يضاف البقدونس ومكعب مرق
ثم يضاف الحمص والفلفل الألوان
في طبق التقديم:

يوضع طبقة من الخبز المحمر ثم طبقة من الصوص ثم طبقة من الباذنجان
ثم طبقة الصوص ورشة من الرمان وتقدم الفتة

