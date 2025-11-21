طريقة عمل فتة باذنجان بالحمص والرومان وبدون لحوم

فتة باذنجان بالحمص من الأكلات الشهية و الاقتصادية التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك أيضا.

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة باذنجان بالحمص، فيما يلي….

مقادير فتة باذنجان بالحمص



● باذنجان مقلي

● عيش محمص

● بصل

● ثوم

● صلصة طماطم

● طماطم مفرومة

● هريسة بيتي

● حمص مسلوق

● ملح وفلفل

● فلفل ألوان

● بقدونس

● مكعب مرق

● كمون

● بهارات

● رشة رمان

طريقة تحضير فتة باذنجان بالحمص



يقلى الباذنجان في الزيت بعد أن يملح ويترك قليلا قبل الأكل

ثم يقلى في الزيت

لعمل الصوص:

يشوح البصل مع الثوم ثم تضاف الطماطم وصلصة الطماطم

ثم تضاف الهريسة البيتي وتترك حتى تتسبك ويضاف كل البهارات والملح والفلفل

ثم يضاف البقدونس ومكعب مرق

ثم يضاف الحمص والفلفل الألوان

في طبق التقديم:

يوضع طبقة من الخبز المحمر ثم طبقة من الصوص ثم طبقة من الباذنجان

ثم طبقة الصوص ورشة من الرمان وتقدم الفتة