السيد القصير: أي مواد دعائية بعد بدء الصمت الانتخابي لا تمت للحملة بصلة

أكد السيد القصير، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، أن فترة الصمت الانتخابي بدأت أمس الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددًا على أن أي إعلان أو مادة دعائية — صوتية أو مرئية أو مطبوعة — تظهر بعد هذا التوقيت لا تمت بصلة للحملة الانتخابية الخاصة به.

وأوضح القصير أن الحملة لن تتهاون مع أي استخدام غير قانوني لاسم المرشح أو رقمه أو رمزه خلال فترة الصمت الانتخابي أو أثناء الاقتراع يومي 24 و25 نوفمبر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوز أو انتحال.

وأضاف أن الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية يعكس وعي المواطنين ويسهم في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مؤكدًا أن الحملة تحرص على احترام كافة المعايير القانونية لضمان حياد المنافسة الانتخابية.