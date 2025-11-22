نسرين أمين تخطف الأنظار بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة نسرين أمين، متابعيها صورة جديدة لها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت نسرين أمين، أنظار جمهورها بإطلالة جذابة لافتة حيث ارتدت فيها فستان أنيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نسرين أمين، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاة باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين أمين، ان تربط شعرها بطريقة تتناسب مع أطلالتها وتبرز جمالها.