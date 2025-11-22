بسبب برشلونة.. فتح تحقيق رسمي ضد رئيس رابطة الليجا

قررت المحكمة الإدارية للرياضة في إسبانيا فتح تحقيق رسمي بحق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، وذلك بعد الإحالة التي قدمها المجلس الأعلى للرياضة في 20 أكتوبر الماضي.

وتعود هذه الإحالة إلى شكوى تقدم بها ميجيل جالان، رئيس مركز CENAFE، خلال شهر أغسطس.

وقد كشفت شبكة “كادينا سير” عن هذا التطور.

وتعود بداية القضية إلى 12 أغسطس الماضي، حين وجّه جالان خطابًا إلى رئيس المجلس الأعلى للرياضة، خوسيه مانويل رودريجيز أورايبس، طالب خلاله بفرض عقوبات على تيباس، تصل إلى عزله من منصبه.

واستند جالان في شكواه إلى ارتكاب رئيس لاليجا خمس مخالفات “جسيمة جدًا”، وفقًا للمادة 76.2.a من قانون الرياضة الإسباني، معتبرًا أن تيباس أخلّ بواجب الحياد المفروض على منصبه.

المخالفات المنسوبة لتيباس

وتتضمن الشكوى اتهامات لتيباس بعدم احترام السرية في عدة مناسبات، أولها في 2 أبريل الماضي، عندما نشرت لاليجا معلومات تتعلق برفض صفقة “البوكسات الفاخرة” بقيمة 100 مليون يورو الخاصة ببرشلونة، رغم أنها كانت قد حصلت على موافقة مبدئية في ديسمبر الماضي، وذلك بناءً على تقارير المدققين الماليين للنادي الكتالوني.

كما تشمل المخالفات المزعومة قيام لاليجا بحذف تلك المعلومات من موقعها الإلكتروني لاحقًا، استجابة لاعتراض من نادي برشلونة، رغم أن الأخير لم يتقدم بأي شكوى رسمية للمجلس الأعلى للرياضة.