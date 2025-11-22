قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
رياضة

بسبب برشلونة.. فتح تحقيق رسمي ضد رئيس رابطة الليجا

قررت المحكمة الإدارية للرياضة في إسبانيا فتح تحقيق رسمي بحق خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، وذلك بعد الإحالة التي قدمها المجلس الأعلى للرياضة في 20 أكتوبر الماضي.

وتعود هذه الإحالة إلى شكوى تقدم بها ميجيل جالان، رئيس مركز CENAFE، خلال شهر أغسطس. 

وقد كشفت شبكة “كادينا سير” عن هذا التطور.

وتعود بداية القضية إلى 12 أغسطس الماضي، حين وجّه جالان خطابًا إلى رئيس المجلس الأعلى للرياضة، خوسيه مانويل رودريجيز أورايبس، طالب خلاله بفرض عقوبات على تيباس، تصل إلى عزله من منصبه.

واستند جالان في شكواه إلى ارتكاب رئيس لاليجا خمس مخالفات “جسيمة جدًا”، وفقًا للمادة 76.2.a من قانون الرياضة الإسباني، معتبرًا أن تيباس أخلّ بواجب الحياد المفروض على منصبه.

المخالفات المنسوبة لتيباس
وتتضمن الشكوى اتهامات لتيباس بعدم احترام السرية في عدة مناسبات، أولها في 2 أبريل الماضي، عندما نشرت لاليجا معلومات تتعلق برفض صفقة “البوكسات الفاخرة” بقيمة 100 مليون يورو الخاصة ببرشلونة، رغم أنها كانت قد حصلت على موافقة مبدئية في ديسمبر الماضي، وذلك بناءً على تقارير المدققين الماليين للنادي الكتالوني.

كما تشمل المخالفات المزعومة قيام لاليجا بحذف تلك المعلومات من موقعها الإلكتروني لاحقًا، استجابة لاعتراض من نادي برشلونة، رغم أن الأخير لم يتقدم بأي شكوى رسمية للمجلس الأعلى للرياضة.

المحكمة الإدارية للرياضة رئيس رابطة الدوري الإسباني ميجيل جالان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

مبادرة «يوم بلا شاشات.. معًا نتواصل»

رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية: التكنولوجيا ليست عدوًا.. والمشكلة في كيفية استخدامها

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

مرصد الأزهر يدين هجمات «داعش» ضد المدنيين والقوات الأمنية فى الكونغو

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله

هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. مجدى عاشور يجيب

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

