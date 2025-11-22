اتحاد أمهات مصر: نطالب بإعادة تقييم منظومة الإشراف بالمدارس الدولية والخاصة

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور ، إن تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها إحدى المدارس الدولية تجاه عدد من أبنائنا الطلاب تمثل أمرًا مقلقًا، وتؤكد على ضرورة وجود رقابة فعلية داخل المدارس، خاصة في المراحل العمرية الصغيرة.

وأوضحت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها ، أن الأطفال في سن الحضانة والمرحلة الابتدائية هم الأكثر احتياجًا للحماية المستمرة، وهو ما يستوجب وجود منظومة رقابية واضحة داخل كل مدرسة، تشمل كاميرات مراقبة في جميع الممرات والمناطق المشتركة، مع التأكد من تغطية أماكن تواجد الأطفال بشكل كامل دون استثناء.

وأشارت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إلى أن وجود مشرفين داخل مناطق الأطفال يجب أن يكون قائمًا على معايير واضحة، أهمها أن يكون الإشراف في هذه المرحلة العمرية من خلال عاملات ومشرفات سيدات فقط، لضمان مزيد من الأمان للأطفال وتقليل فرص حدوث أي تجاوزات أو اختلاط غير مناسب.

وأعربت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، عن تقديرها لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وإحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم إلى الشئون القانونية، معتبرة هذا القرار خطوة حاسمة نحو حماية الأطفال وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

مطالب بإعادة تقييم منظومة الإشراف داخل المدارس الدولية والخاصة

كما طالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، وزارة التربية والتعليم بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تقييم منظومة الإشراف داخل المدارس الدولية والخاصة، والتشديد على تطبيق معايير السلامة المهنية وحماية الطفل، مع متابعة دورية ومفاجئة للمدارس لضمان الالتزام الكامل.

وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، أن دور أولياء الأمور لا يقل أهمية، خاصة في السن الصغير، حيث يحتاج الطفل لحوار يومي بسيط وهادئ مع أسرته، يعرف من خلاله كيفية التعبير عن نفسه، وما هو السلوك الصحيح والخاطئ، وكيف يتصرف إذا شعر بأي خوف أو تعرض لأي موقف غير مريح، مشددة على أن هذا الحوار لا يجب أن يكون مبنيًا على التخويف، بل على الاطمئنان والدعم وبناء الثقة مع الطفل.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والوزارة، وأن مثل هذه الوقائع تجعل من الضروري توحيد الجهود ووضع إجراءات واضحة وملزمة تضمن بيئة آمنة ومحترمة لكل طفل داخل المدرسة.