مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
نائب مساعد وزير الأمن الأمريكي سابقًا: أمريكا تشعر بقلق كبير تجاه المشهد اللبناني

أمريكا
محمد البدوي

أكد توم وارك، نائب مساعد وزير الأمن الأمريكي سابقًا، من واشنطن، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير تجاه المشهد اللبناني، وخصوصًا ما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالقرار 1701.

التطورات الأخيرة

وقال إن التطورات الأخيرة توضح أن «القلق الأمريكي يتزايد» بسبب غياب سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على أراضيها.

تثبيت الاستقرار ووقف الانتهاكات

وأضاف «وارك» خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الحل الوحيد يتمثل في أن «تفرض الدولة اللبنانية سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية»، مشددًا على أن السيادة الوطنية هي المدخل الأساسي لتثبيت الاستقرار ووقف الانتهاكات المتبادلة.

التطورات الميدانية والسياسية 

وأشار المسؤول الأمريكي سابقا إلى أن واشنطن تتابع التطورات الميدانية والسياسية في لبنان عن قرب، معتبرًا أن ضعف حضور الدولة يفتح الباب أمام تصاعد التوترات ويعقّد أي جهود دبلوماسية للتوصل إلى تهدئة مستدامة.

