نائب مساعد وزير الأمن الأمريكي سابقًا: أمريكا تشعر بقلق كبير تجاه المشهد اللبناني

أكد توم وارك، نائب مساعد وزير الأمن الأمريكي سابقًا، من واشنطن، أن الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير تجاه المشهد اللبناني، وخصوصًا ما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالقرار 1701.

التطورات الأخيرة

وقال إن التطورات الأخيرة توضح أن «القلق الأمريكي يتزايد» بسبب غياب سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على أراضيها.

تثبيت الاستقرار ووقف الانتهاكات

وأضاف «وارك» خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الحل الوحيد يتمثل في أن «تفرض الدولة اللبنانية سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية»، مشددًا على أن السيادة الوطنية هي المدخل الأساسي لتثبيت الاستقرار ووقف الانتهاكات المتبادلة.

التطورات الميدانية والسياسية

وأشار المسؤول الأمريكي سابقا إلى أن واشنطن تتابع التطورات الميدانية والسياسية في لبنان عن قرب، معتبرًا أن ضعف حضور الدولة يفتح الباب أمام تصاعد التوترات ويعقّد أي جهود دبلوماسية للتوصل إلى تهدئة مستدامة.