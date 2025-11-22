جهاز حدائق أكتوبر يكثّف الحملات الأمنية لرفع الإشغالات والباعة الجائلين

أصدر المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، تعليمات بتكثيف الحملات الأمنية والمرورية؛ لرفع الإشغالات والمخالفات، والحد من انتشار الباعة الجائلين بكل أنحاء المدينة.

يأتي ذلك؛ تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لرؤساء أجهزة المدن، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والتصدي لكل أشكال الإشغالات والمخالفات.

وقادت الإدارات المعنية بجهاز المدينة بالتعاون مع شرطة المرافق، عدة حملات موسعة لإزالة المخالفات والتصدي لمختلف أشكال العشوائيات، شملت الحملات عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة، حيث تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بمخرج طريق زويل، وإزالة الإشغالات بطريق ومدخل سوق الجملة، ورفع إشغالات سنتر مدينة الفردوس وبعض مناطق المدينة الداخلية.

استمرار الحملات بشكل يومي

وأكد رئيس الجهاز على استمرار الحملات بشكل يومي، وعدم التهاون مع أي مخالفات أو إشغالات غير قانونية، مشدداً على أن الهدف من الحملات المستمرة؛ هو الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضمان السيولة المرورية وراحة السكان.