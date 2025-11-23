وسط تصاعد الغارات.. نتنياهو يتعهد بمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته

جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعهده بمواصلة “القيام بما يلزم” لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية، على حد تعبيره، وذلك في ظل استمرار التصعيد على الجبهة اللبنانية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن سلاح الجو الإسرائيلي شن، أمس السبت، سلسلة غارات مكثفة استهدفت مناطق واسعة في القطاعين الشرقي والأوسط من جنوب لبنان، إضافة إلى مناطق في البقاع، ما أسفر عن دمار كبير في البنى التحتية والممتلكات.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 331 شهيدًا و945 جريحًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، في مؤشر على اتساع رقعة الانتهاكات رغم الاتفاق المعلن.

من جانبها، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير نشر اليوم، أن إسرائيل استخدمت القنابل العنقودية المحظورة دوليًا خلال حربها الأخيرة على لبنان، مستندةً إلى صور تظهر بقايا هذه الذخائر في مناطق مختلفة جنوب البلاد.