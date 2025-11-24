قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
دليل المشتري.. قائمة أفضل هواتف الفئة العليا لعام 2025

احمد الشريف

نشرت GSMArena دليلها الشامل لأفضل هواتف الفئة العليا لعام 2025، وتضمنت القائمة نماذج متفوقة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الحديث وميزات رائدة تستهدف جميع الفئات المحبة للتقنيات المتقدمة والابتكار.

الاختيارات البارزة

تصدّر HONOR Magic V5 قائمة الفريق التحريري بفضل تصميمه النحيف وخفة الوزن ومواده الفاخرة، وشاشتيه المميزتين بتقنية LTPO OLED ودعم Dolby Vision وقلم Stylus، مع بطارية قوية وشحن سريع جداً، ونظام كاميرا بالغ الكفاءة.

يتميز الجهاز أيضاً بوعد الشركة بتوفير 7 سنوات من التحديثات في أوروبا والمملكة المتحدة.

أما Apple iPhone 17 Pro Max، فحافظ على لقب "أفضل آيفون على الإطلاق" بسبب شاشة OLED الكبيرة، أداء فائق، بطارية ممتازة مع دعم الشحن السريع، وجودة فيديو وصور عالية جداً، ونظام iOS المتطور رغم وجود بعض الجدل حول التصميم الجديد وإلغاء بعض الملحقات في بعض الأسواق.

التصوير والتقنيات

وجاء Xiaomi 15 Ultra كخيار فريد لعشاق التصوير والتقنيات الصينية، إذ يمتاز بتصميم استثنائي وكاميرات متفوقة وتجربة شاشة 1440p ودعم HyperOS، بجانب الأداء الناخب والسماعات القوية وسرعة الشحن.

أما Samsung Galaxy S25 Ultra فيبقى خياراً تقليدياً لمحبّي تجربة S Pen والشاشة الكبيرة والتصميم الأنيق، مع أداء برمجي واستقرار عالي وبطارية تحفظ الأداء الجيد للشاشة الكبيرة. ورغم بعض الانتقادات لسعة البطارية والتقنيات المقارنة مع المنافسين، يبقى S25 Ultra منافساً بين الأجهزة الفاخرة دون منازع حقيقي حتى الآن في فئة القلم الذكي.

مقارنات Oppo 

يشمل الدليل أيضاً أجهزة مميزة مثل Oppo Find N5 – الذي يُعد قمة الابتكار في الفولدابل – وMotorola Razr 60 Ultra وGoogle Pixel 10 Pro XL وOppo Find X8 Pro وغيرها. 

ركّزت المراجعات على الجودة، سهولة الاستخدام، توافر التحديثات، الأداء اليومي وقوة الكاميرا والشحن ومدى ملاءمة الجهاز لطبيعة الاستخدام الشخصي.

عام 2025 يقدم للمستخدمين تنوعاً غير مسبوق في الهواتف الرائدة… الخيارات تتفاوت بالأداء، التصميم، متانة البطارية وحلول التصوير والتحديثات، ليصبح المستخدم هو صاحب القرار الأول بحسب تفضيلاته بين الابتكار أو الاعتمادية أو حتى التفرد في المزايا التقنية. قائمة GSMArena تمنحك انطلاقة واثقة لاختيار هاتفك المثالي لهذا العام.

هواتف الفئة العليا Apple iPhone 17 Pro Max Xiaomi 15 Ultra Honor Magic V5

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

جدعون ساعر

وزير الخارجية الإسرائيلي يطير إلى الأرجنتين وباراجواي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

فون دير لاين: أي خطة سلام مستدامة في أوكرانيا يجب أن تتضمن وقف القتل والحرب

المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا

تفاصيل الوثيقة الأوروبية للسلام ترفض التنازلات في الخطة الأميركية وتؤكد على حفظ السيادة الأوكرانية

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

