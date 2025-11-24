دليل المشتري.. قائمة أفضل هواتف الفئة العليا لعام 2025

نشرت GSMArena دليلها الشامل لأفضل هواتف الفئة العليا لعام 2025، وتضمنت القائمة نماذج متفوقة تجمع بين الأداء القوي والتصميم الحديث وميزات رائدة تستهدف جميع الفئات المحبة للتقنيات المتقدمة والابتكار.

الاختيارات البارزة

تصدّر HONOR Magic V5 قائمة الفريق التحريري بفضل تصميمه النحيف وخفة الوزن ومواده الفاخرة، وشاشتيه المميزتين بتقنية LTPO OLED ودعم Dolby Vision وقلم Stylus، مع بطارية قوية وشحن سريع جداً، ونظام كاميرا بالغ الكفاءة.

يتميز الجهاز أيضاً بوعد الشركة بتوفير 7 سنوات من التحديثات في أوروبا والمملكة المتحدة.

أما Apple iPhone 17 Pro Max، فحافظ على لقب "أفضل آيفون على الإطلاق" بسبب شاشة OLED الكبيرة، أداء فائق، بطارية ممتازة مع دعم الشحن السريع، وجودة فيديو وصور عالية جداً، ونظام iOS المتطور رغم وجود بعض الجدل حول التصميم الجديد وإلغاء بعض الملحقات في بعض الأسواق.

التصوير والتقنيات

وجاء Xiaomi 15 Ultra كخيار فريد لعشاق التصوير والتقنيات الصينية، إذ يمتاز بتصميم استثنائي وكاميرات متفوقة وتجربة شاشة 1440p ودعم HyperOS، بجانب الأداء الناخب والسماعات القوية وسرعة الشحن.

أما Samsung Galaxy S25 Ultra فيبقى خياراً تقليدياً لمحبّي تجربة S Pen والشاشة الكبيرة والتصميم الأنيق، مع أداء برمجي واستقرار عالي وبطارية تحفظ الأداء الجيد للشاشة الكبيرة. ورغم بعض الانتقادات لسعة البطارية والتقنيات المقارنة مع المنافسين، يبقى S25 Ultra منافساً بين الأجهزة الفاخرة دون منازع حقيقي حتى الآن في فئة القلم الذكي.

مقارنات Oppo

يشمل الدليل أيضاً أجهزة مميزة مثل Oppo Find N5 – الذي يُعد قمة الابتكار في الفولدابل – وMotorola Razr 60 Ultra وGoogle Pixel 10 Pro XL وOppo Find X8 Pro وغيرها.

ركّزت المراجعات على الجودة، سهولة الاستخدام، توافر التحديثات، الأداء اليومي وقوة الكاميرا والشحن ومدى ملاءمة الجهاز لطبيعة الاستخدام الشخصي.

عام 2025 يقدم للمستخدمين تنوعاً غير مسبوق في الهواتف الرائدة… الخيارات تتفاوت بالأداء، التصميم، متانة البطارية وحلول التصوير والتحديثات، ليصبح المستخدم هو صاحب القرار الأول بحسب تفضيلاته بين الابتكار أو الاعتمادية أو حتى التفرد في المزايا التقنية. قائمة GSMArena تمنحك انطلاقة واثقة لاختيار هاتفك المثالي لهذا العام.