أحمد موسى: حملات منظمة على مواقع التواصل تستهدف الدولة المصرية

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك عدداً من الصفحات والحسابات المعادية على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل بشكل منظم لاستهداف الدولة المصرية ونشر الأكاذيب ضد مؤسساتها.

تضليل الرأي العام

وأوضح موسى أن صفحات مثل: «رصد، مزيد، صحيح مصر، مصري غلبان، وطن يغرد خارج السرب، والرادار المصري» وغيرها، تُدار ضمن منظومة ممنهجة تهدف لتضليل الرأي العام وإثارة الفوضى.

وأشار إلى أن حساب عمر مدنية يعد من أكثر الحسابات تحريضًا ضد القوات المسلحة المصرية، ويواصل بث الأكاذيب من أوروبا، كما ذكر الإعلامي حساب الإرهابي يحيى موسى المقيم في تركيا والصادر بحقه حكم بالإعدام والمطلوب للعدالة.

وأضاف موسى: "أي شخص يستهدف بلدي لن أتركه، وأنا أتابع الرد على هذه الحسابات على منصة إكس بكل وضوح"، مؤكدًا أن مصر ليست وحدها في مواجهة هذه الحملات، بل هناك أطراف خارجية تدعم هذه المنصات بهدف إشاعة الفوضى.

كما كشف موسى عن نشاط شخص يُدعى تركي الشلهوب في تركيا، وحساب آخر من ليبيا، بالإضافة إلى حساب باسم فيروز، مشيرًا إلى أن أسلوبه ومحتواه يوحي بإدارته من قبل الموساد الإسرائيلي، في محاولة لضرب استقرار الدولة المصرية.