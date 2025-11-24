ريال مدريد يتعادل مع إلتشي 2-2 في الدوري الإسباني

انتهت مباراة ريال مدريد والتشي، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية ريال مدريد عن طريق ديان هويسين وجود بيلينجهام في الدقيقتين 78، 87.

فيما جاءت ثنائية إلتشي عن طريق أليكس فيباس وألفارو رودريجيز في الدقيقتين 53، 84.

وشهدت الدقيقة 90+6، حصول فيكتور تشوست لاعب إلتشي على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، دين هويسين، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فران جارسيا، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، جود بيلينجهام.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، فيما يأتي فريق إلتشي في المركز 11 برصيد 16 نقطة.