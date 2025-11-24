قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
بيان أمريكي أوكراني: تقدم ملموس في محادثات جنيف وصياغة إطار السلام
قواعد جديدة تضبط الحبس الاحتياطي وتوسع بدائله وفقا للقانون
كيفية الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية
أشرف عبدالباقي: فوجئت بترشيح ابنتي زينة لإخراج ولد بنت شايب
حريق يتسبب في إصابة مهندس ونفوق كلب داخل شقة بأكتوبر
موقف صارم من التعليم بعد واقعة مدرسة السلام
تحقيقات وملفات

هل يستعين دونالد ترامب بخطة غزة لإنهاء حرب أوكرانيا؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رنا أشرف

تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوتيرة متسارعة لإطلاق مبادرة سلام جديدة بين روسيا وأوكرانيا، في محاولة لاستثمار الزخم الذي حققته واشنطن مؤخرًا بعد نجاحها في التوسط لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة. 

وبحسب شبكة “سي إن إن”، يعمل البيت الأبيض على بلورة خطة تستند إلى نموذج “النقاط الملزمة” المستخدم في اتفاق غزة، بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الحرب الدائرة منذ فبراير 2022.

ترامب يضغط لإنهاء حرب أوكرانيا بخطة “نقاط ملزمة” على غرار اتفاق غزة 


وتشير مصادر مطلعة إلى أن إعادة فتح قنوات التفاوض بين موسكو وكييف أصبحت من أولويات ترامب خلال الأسابيع الأخيرة، مع رغبته في تسريع الجدول الزمني للوصول إلى اتفاق وصفه سابقًا بأنه «سهل التحقيق»، على أمل إنجازه قبل نهاية العام.

 وتقوم الفكرة الأساسية للخطة على مجموعة من الالتزامات المتبادلة، تشمل وقفًا لإطلاق النار، وتمويلًا دوليًا لإعادة الإعمار، وهيئة إشراف يقودها ترامب شخصيًا.

وتكشف المسودة الأولية تشابهًا كبيرًا مع خطة غزة، وتتضمن بنودًا سبق أن رفضتها كييف، من بينها التنازل عن بعض المناطق، وتقليص حجم الجيش الأوكراني، وإدراج تعهد دستوري بعدم الانضمام إلى الناتو.

 كما تتضمن إنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب، مشابه للهيكل المقترح في ملف غزة.

وتزامنت هذه التحركات مع قلق أوروبي متزايد، بعد تقارير كشفت عن تعاون مباشر بين مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، والمبعوث الروسي كيريل دميترييف في صياغة الخطة، دون إطلاع بروكسل رسميًا على تفاصيل ما يجري، رغم تمسك الاتحاد الأوروبي بمبدأ “لا تفاوض على أوكرانيا دون مشاركة أوكرانيا”.

 وزاد التوتر الأوروبي انتشار تقارير تفيد بأن المفاوضات جرت في مرحلة ما بشكل حصري مع الجانب الروسي، قبل أن يحاول وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تهدئة المخاوف بتأكيد أن الخطة "لا تزال قيد التطوير" ولم تعتمد بصورتها النهائية.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن المسودة يجري العمل عليها “بهدوء منذ أشهر”، وأن الإدارة تستفيد من التجربة المكتسبة في الاتفاق الخاص بقطاع غزة، مؤكدة أن القنوات مفتوحة مع موسكو وكييف في آن واحد.

وفي المقابل، نفى الكرملين وجود أي مشاورات رسمية مع الولايات المتحدة، فيما أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنها تسلمت المسودة الأميركية وتدرسها دون إبداء موقف. وقدم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول المسودة في زيارته الأخيرة لكييف، في خطوة اعتبرها البعض مؤشرًا على رغبة واشنطن في إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوج احتمال مغادرة منصبه مطلع العام المقبل، ما قد يخلق فراغًا دبلوماسيًا في لحظة دقيقة، فضلًا عن مخاوف من أن تؤثر قضايا الفساد داخل أوكرانيا على موقفها التفاوضي.

وبين نموذج “خطة غزة” ومسودة سلام أوكرانيا، تسعى إدارة ترامب إلى صياغة اتفاق ينهي أكبر حرب أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

 إلا أن الخلافات الحادة حول البنود الجوهرية، وعدم وجود توافق دولي، فضلًا عن تعقيدات المشهد السياسي، تجعل الطريق إلى «اختراق دبلوماسي» قبل نهاية العام محفوفًا بالتحديات.


 

الحرب الروسية الأوكرانية روسيا أوكرانيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الاوروبية

