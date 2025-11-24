مشاركة واسعة في انتخابات الدائرة السابعة بالنزهة وسط أجواء ديمقراطية آمنة

شهدت لجنة ٧٨ بمدرسة طه حسين للتعليم الأساسي – قسم النزهة بمحافظة القاهرة (اللجنة العامة رقم ٦) إقبالًا ملحوظًا من الناخبين منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث عبّر المواطنون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري داخل أجواء وصفت بـ"الديمقراطية والهادئة والآمنة".

وأكد المشاركون في العملية الانتخابية بمدينة بدر أن مشاركتهم تأتي حرصًا على دعم الاستقرار وتوفير الأمن داخل البلاد، من خلال اختيار ممثلين يمتلكون الخبرة والقدرة على إدارة شؤون الدولة داخليًا وخارجيًا، خاصة في ظل الظروف الراهنة وما تواجهه مصر من تحديات خارجية تتطلب وعيًا ومساندة شعبية كبيرة.

وأوضح الناخبون أن حرية الاختيار كانت كاملة دون أي تدخل أو تأثير، مشيرين إلى أن وجود 18 مرشحًا يتنافسون في الدائرة السابعة بالمدن الجديدة شرق القاهرة – وتشمل: القاهرة الجديدة، بدر، الشروق، حدائق العاصمة، العاصمة الجديدة – أتاح لهم مساحة واسعة للمفاضلة واختيار من يرونه الأقدر على خدمة المواطنين وتمثيلهم داخل مجلس النواب.

وترأس الإشراف على اللجنة المستشار إسلام شعبان، رئيس النيابة، الذي تابع سير العملية الانتخابية لضمان التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن عملية التصويت في الداخل انطلقت رسميًا اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، وتستمر حتى غدًا الثلاثاء 25 نوفمبر، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط استعدادات وتأمين مكثف لضمان سير العملية بسلاسة داخل جميع اللجان.