وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الجيبوتي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي يوم الاثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥، مع السيد عبد القادر حسين عمر، وزير خارجية جمهورية جيبوتي، على هامش القمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في أنجولا، حيث جرى استعراض مجمل العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها في شتى المجالات، فضلاً عن تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزير بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وجيبوتي والزخم الناتج عن زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في إبريل ٢٠٢٥، مؤكداً حرص مصر على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي، وشدد على أهمية عقد اجتماعات مجلس الأعمال المصري–الجيبوتي بما يسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ليتناسب مع مستوى الشراكة الاستراتيجية. 

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ المشروعات المشتركة في مجال البنية التحتية والمناطق اللوجستية، وبناء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والربط الملاحي بين ميناء سفاجا وميناء جيبوتي، مثمناً الافتتاح الرسمي لبنك مصر في جيبوتي وبدء ممارسته نشاطه التجاري باعتباره خطوة مهمة لفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي وتوفير التسهيلات المصرفية اللازمة، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد الوزير عبد العاطي على ما تُمثله هذه المسألة من قضية وجودية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، والتعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي وأهمية التوافق كمبدأ رئيسي يحكم العلاقات بين الدول المُشاطئة في المجاري المائية العابرة للحدود.

في سياق متصل، تناول اللقاء تبادلاً للرؤى حول آخر تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وترتيبات نشر بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال AUSSOM، فضلاً عن مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر وسبل تعزيز التعاون الإقليمي لضمان أمنه واستقراره.

