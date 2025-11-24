مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في سقوط سيارة بترعة بأسيوط

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، مساء اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالترعة على الطريق الزراعي بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في سقوط سيارة بترعة



تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود حالة وفاة ومصابين.



وبالانتقال وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة رقم "2638 ي ل س" ما أسفر عن مصرع محمد سمير عبدالحافظ ، وإصابة سيد خلف الله امين 58 عاما ومحمد صلاح الدين حسانين 38 عاما ومحمد محمد عبد العزيز 41 عاما و عمرو محمد عبد الحميد20 عاما جارى نقل المصابين لمستشفى ساحل سليم

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة .