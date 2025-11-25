برلماني: المصريون يثبتون مجددا أن المشاركة في الانتخابات أقوى أدوات حماية الدولة

أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بالتوافد الكبير الذي شهدته اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن هذا المشهد يعكس إرادة المصريين في دعم دولتهم واستكمال المسيرة الوطنية بثقة وثبات. مؤكداً أن المشاركة لم تكن مجرد واجب دستوري بل رسالة سياسية مهمة تظهر للعالم أن الشعب المصري متماسك ويدرك أهمية الدور الذي يلعبه في دعم الاستقرار.



وأوضح " أمين " فى بيان له أصدره اليوم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها أثر مباشر في هذه المشاركة، فخطابات الرئيس التي شددت على أهمية نزول المواطنين كانت رسالة حاسمة عززت روح المسؤولية لدى الجميع مؤكداً أن هذه التوجيهات مثلت دافعًا وطنيًا أدى إلى مشاهد مشرفة أمام اللجان، خاصة من فئات الشباب والمرأة وكبار السن.

وأضاف النائب أشرف أمين قائلاً : إن الدولة قامت بجهود كبيرة لتأمين الانتخابات وتسهيل العملية بشكل شامل، بحيث شعر المواطن بأن مشاركته تتم في إطار آمن ومنظم ومحترم، وهذا ما زاد من رغبة الجميع في التفاعل الإيجابي مشدداً على أن المشاركة ليست مجرد مؤشر انتخابي، بل هي مقياس لمدى ثقة الشعب في قيادته، وأن هذا الإقبال الكبير يبرهن على أن المصريين يرفضون السلبية ويصرون على ممارسة دورهم في رسم السياسات المستقبلية وأن البرلمان القادم سيكون أمامه مسؤوليات كبيرة، وأن ارتفاع نسب المشاركة يمنحه شرعية شعبية واسعة تساعده على القيام بدوره بكفاءة مشيراً إلى أن المصريين أثبتوا في هذه الانتخابات أنهم شركاء حقيقيون في حماية الدولة ودعم استقرارها، وأن الإقبال الكبير هو مؤشر قوة ورسالة واضحة بأن الشعب مستمر في بناء المستقبل بثقة وإيمان.

