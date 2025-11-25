خبر تاريخي..بشرى تعلق على قرار المحكمة بشأن فيلم "الملحد"

احتفلت الفنانة بشرى بقرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى القضائية المطالبة بوقف فيلم الملحد.

أعادت بشرى نشر الخبر عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وعلقت: "ده خبر تاريخي بعد خبر إعادة الانتخابات".



ومن ناحية أخرى أضاف «الشناوي: عبر «فيسبوك»: «سعيد جدًا بقرار القضاء المصري الشجاع بعرض فيلم الملحد، القرار فى أعماقه يناصر حرية التعبير، استند قرار المحكمة إلى حصول الفيلم بالفعل على موافقة الدولة ممثلة فى الرقابة على المصنفات الفنية بعرضه».

وعن تعليقه عن أزمة منع الفيلم قال: «هناك من أرسل الشريط عنوة إلى الأزهر الشريف حتى يصطدم مع المؤسسة الدينية رغم انه ليس عملًا دينيًا يجب أن تتم مراجعته من قبل الأزهر الشريف، هذا الحكم يقدم لمحة إيجابية للعالم عن حرية التعبير في بلادي».

يذكر أن فيلم الملحد منع من العرض السينمائي قبل طرحه في دور العرض وهو من بطولة أحمد حاتم وحسين فهمى ومحمود حميدة وشيرين رضا وتارا عماد ونجلاء بدر وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.