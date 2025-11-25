قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خبر تاريخي..بشرى تعلق على قرار المحكمة بشأن فيلم "الملحد"

بشري
بشري
علا محمد

احتفلت الفنانة بشرى بقرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى القضائية المطالبة بوقف فيلم الملحد.

أعادت بشرى نشر الخبر عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وعلقت: "ده خبر تاريخي بعد خبر إعادة الانتخابات".


ومن ناحية أخرى أضاف «الشناوي: عبر «فيسبوك»: «سعيد جدًا بقرار القضاء المصري الشجاع بعرض فيلم الملحد، القرار فى أعماقه يناصر حرية التعبير، استند قرار المحكمة إلى حصول الفيلم بالفعل على موافقة الدولة ممثلة فى الرقابة على المصنفات الفنية بعرضه».

وعن تعليقه عن أزمة منع الفيلم قال: «هناك من أرسل الشريط عنوة إلى الأزهر الشريف حتى يصطدم مع المؤسسة الدينية رغم انه ليس عملًا دينيًا يجب أن تتم مراجعته من قبل الأزهر الشريف، هذا الحكم يقدم لمحة إيجابية للعالم عن حرية التعبير في بلادي».

يذكر أن فيلم الملحد منع من العرض السينمائي قبل طرحه في دور العرض وهو من بطولة أحمد حاتم وحسين فهمى ومحمود حميدة وشيرين رضا وتارا عماد ونجلاء بدر وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

الفنانة بشرى بشرى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة فيلم الملحد الشناوي الملحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: المبالغ المستحقة للمدربين ليست كبيرة ويمكن تسويتها سريعًا

منتخب الجزائر

التلفزيون الجزائري ينقل 15 مباراة في كأس أمم أفريقيا بالمغرب

سفير مصر في الكويت

السفير المصري في الكويت يطمئن على بعثة فراعنة الشطرنج في البطولة العربية

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد