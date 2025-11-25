اصطفاف طوابير الناخبين أمام لجان مصر القديمة والمنيل.. صور

حرص عدد كبير من الناخبين بمنطقة مصر القديمة والمنيل، على التواجد للأدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية، وسط تدفق أعداد كبيرة من الشباب المسيطر علي المشهد الانتخابي، بتواجدهم أمام اللجان في مدارس مصر القديمة والمنيل.

وشهدت العملية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل اليوم الثلاثاء إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

وانطلقت عملية التصويت تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية على مدى يومين وسط متابعة موسعة منمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية.

تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقيةودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.



ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بهذه المرحلة قرابة 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنةاقتراع فرعية.

ويتنافس بالنظام الفردي 1316 مرشحا على 141 مقعدا الى جانب قائمة واحدة مخصصة لقطاعي الانتخاب بنظامالقوائم.

ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية رئاسة لجان الاقتراع الفرعية في مختلف المراكز الانتخابية حيثتبدأ عملية التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء خلال يومي الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة الالتزام الكامل بضوابط الدعاية الانتخابية وخاصة فترة الصمت الدعائيالتي يحظر خلالها القيام باي نشاط دعائي.

وشددت على منع اي محاولات للتأثير على ارادة الناخبين امام اللجان محذرة من اتخاذ اجراءات قانونية قد تصلالى ابطال نتائج اللجنة التي تشهد خروقات.



واتخذت الهيئة عددا من التيسيرات لضمان سهولة المشاركة في التصويت خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجاتالخاصة من خلال تخصيص اغلب اللجان في الطوابق الارضية وتزويد المراكز الانتخابية بلوحات ارشادية تتضمن رمزالاستجابة السريع كيو ار كود يتيح للناخب الحصول على معلومات حول الية التصويت.

ووفرت بطاقة اقتراع بلغة الابجدية الاشارية لذوي الاعاقة السمعية وبطاقة بنظام بريل للمكفوفين تتضمنالارشادات الانتخابية اضافة الى تنويه يوضح عدد المقاعد المطلوب اختيارها بكل دائرة ضمانا لصحة الصوتالانتخابي.

وتجري الانتخابات في ظل متابعة دولية واسعة من بعثات جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاونالاسلامي والمنظمة العربية للادارات الانتخابية والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط الى جانب منظمات المجتمعالمدني ووسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية.