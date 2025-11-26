نظر محاكمة عاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح أبيض بعين شمس

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض بمنطقة عين شمس.

تفاصيل القضية

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم “أ . م”، عاطل، أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض “مطواة”، وكمية من مخدر الحشيش وزنها 200 جرام بدون مسوغ قانوني.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس، اشتبهت في أحد الأشخاص يقف في مكان مظلم، وتنبعث منه رائحة دخان ممزوج بالحشيش خلال دورية امنيه، واقتربت قوات الأمن من مصدر الرائحة، وباستطلاع الأمر حاول الشخص الهرب، إلا أن القوة الأمنية نجحت في ملاحقته والسيطرة عليه وضبطه.



وبتفتيش المتهم، عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنها 200 جرام وميزان حساس وهاتف محمول وسلاح أبيض “مطواة”.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته “غير المشروعة”.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.