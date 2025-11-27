قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
عرضوا أغاني عربية.. هاكرز يخترقون شاشات محطات الحافلات في إسرائيل
بدون إنسانية.. ماذا قال عمرو السوليه عن طريقة تعامل فايلر؟
البابا تواضروس: زيارتي للنمسا تستغرق أسبوعا للمتابعة الصحية والصلاة في قداسين
لاسارتي مكنش مستوعب.. عمرو السوليه يكشف كواليس خماسية صن داونز أمام الأهلي
10 أوقات يستجاب فيها الدعاء.. لا تفوت فرصة الإجابة
تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار أمام البيت الأبيض
دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد
البابا تواضروس: الله ضابط الحياة.. والرضا يمنح السعادة ويتطلب "طول الأناة"
خلال اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يهنئ ببدء صوم الميلاد | صور
بعد رحيلها المفاجئ.. ماذا قالت رئيسة قناة الشمس عن هبة الزياد؟
هل إطلاق النار أمام البيت الأبيض عمل إرهابي؟.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 27-11-2025

أسعار الحديد اليوم
أسعار الحديد اليوم
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر 2025، فيما شهدت تراجعت في السوق المحلي، وخفضت غالبية الشركات أسعارها ختام الأسبوع الماضي.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025.

أسعار الحديد عالميا 

سجّلت أسواق الحديد والصلب العالمية خلال الأسبوع الرابع من نوفمبر 2025 حركة أسعار متباينة بين الصعود والهبوط مع استقرار في بعض الأصناف،وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية. 

ارتفعت أسعار الخردة 357  دولارا / طن، مقارنة  356 دولارا / طن أسعار الأسبوع الماضي، بزيادة دولار، مدعومة بارتفاع الطلب من المصانع التركية.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو  105 دولارات / طن، مقارنة بنحو 104 دولارات / طن بأسعار الأسبوع الماضي، بزيادة دولار.

أما أسعار البليت تراجعت بقيمة دولار ليسجل 428–435 دولارًا للطن FOB روسيا.

وانخفض أسعار حديد التسليح نحو 490 – 505 دولارات / طن.

أسعار الحديد محليا

تراجعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية بنسبة 10% في سعر الطن وهو الأكبر منذ العام الجاري، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الخميس نحو 35.700 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 33 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 34.505 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025:

سجل سعر  الطن نحو 35.500 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  35.000 جنيه من حديد بشاي.

وسجل سعر الطن نحو 34.250 جنيه من شركة الكومي. 

وصل سعر الطن نحو 34.000 جنيه حديد المصريين.

بلغ سعر الطن بنحو  34.000 جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة بيانكو.

وصل سعر الطن نحو 34 ألف جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو  33.000 جنيه من حديد مصر ستيل.

وبلغ سعر الطن  نحو 33.000 جنيه من شركة عطية.

وسجل سعر الطن نحو 33.000 جنيه من شركة سرحان.

وصل سعر الطن نحو 33.000 جنيها من شركة العشري للصلب.

رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب

سبق أن أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، 3 قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، اعتبارًا من 10 سبتمبر الماضي.


 

أسعار الحديد أسعار الحديد عالميا أسواق الحديد والصلب أسعار حديد التسليح أسعار خام الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

ترشيحاتنا

أرشيفية

تقرير الطب الشرعي دليل قاطع للبراءة أو الإدانة.. ما الحقيقة؟

ارشيفية

إصابة طبيب و7 سيدات في تصادم ملاكي وتروسيكل بالعياط

أرشيفيه

وزة وبطة.. دعا.رة من 500 جنيه أون لاين لـ5 آلاف بالبيت

بالصور

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى آخر ظهور لها

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى اخر ظهور لها
هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى اخر ظهور لها

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية
فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

سيارة سيتروين
سيارة سيتروين
سيارة سيتروين

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد
مشروبات لعلاج البرد

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد