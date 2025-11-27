توروب يرفض رحيل ديانج في يناير.. والإدارة تعد المدرب ببقاء اللاعب

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن ياس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبدى رفضه القاطع لفكرة رحيل المالي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، متمسكًا باستمرار اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي مهما كانت ظروف ملف تجديد عقده.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن توروب يرى أن ديانج يمثل عنصرًا فنيًا لا غنى عنه في وسط الملعب، نظرًا لقدرته الكبيرة على منح الفريق التوازن الدفاعي والهجومي، مؤكدًا أن رحيله في منتصف الموسم قد يؤثر على ثبات أداء الفريق خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا والمنافسات المحلية.

في المقابل، يصطدم موقف المدرب برغبة لجنة الكرة في النادي الأهلي التي تميل نحو بيع اللاعب في يناير للاستفادة ماليًا، خاصة في ظل تعثر مفاوضات التجديد واقتراب عقده من نهايته، وهو ما قد يقلل من فرصة النادي في تحقيق عائد مادي مناسب حال تأخر رحيله للصيف.

وأشار الغندور إلى أن مسؤولي الأهلي وعدوا توروب بتقديم عرض محسن لديانج خلال الأيام المقبلة لإقناعه بالتجديد، وفي حال تمسك اللاعب بالرحيل، سيتم دراسة العروض المقدمة له في يناير بما يحقق أكبر استفادة للنادي ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الفريق.