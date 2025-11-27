توتال تتعاون مع ميتسوبيشي ‏لتزويد سياراتها بزيوت عالية الأداء

وقعت شركة توتال إنرجيز عقد تجديد اتفاقية التعاون مع الوكيل الحصري لسيارات ميتسوبيشي في مصر، وذلك لتوفير زيوت محركات السيارات TotalEnergies Quartz ، في خطوة تؤكد التزام الشركتين بتقديم زيوت محركات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع المتميزة لعملاء ميتسوبيشي في السوق المصرية.

‎وقال معتز نزال، مدير عام شركة توتال إنرجيز: "تفخر توتال إنرجيز بتجديد شراكتها الاستراتيجية مع دايموند موتورز، إحدى الشركات الرائدة التي ساهمت بشكل فعال في تعزيز مكانة علامة ميتسوبيشي في السوق المصرية."

‎وأضاف نزال: "تمتاز الشركة بخدمات ما بعد البيع المتميزة والابتكار المستمر في تلبية احتياجات العملاء، مما يجعلها الشريك الاستراتيجي المثالي لتوتال إنرجيز، و من خلال هذا التعاون، نوفر لعملاء ميتسوبيشي زيوت TotalEnergies Quartz عالية الجودة التي تضمن الأداء الأمثل والحماية الفائقة لمحركات سياراتهم."

‎وأكد أن "التزام الشركة المستمر بإرضاء العملاء يعد أحد أهم العوامل التي تجعل تعاوننا مثمرا ومستداما، سنواصل معا العمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على ثقة عملائنا وتعزيز مكانتنا الرائدة في السوق المصرية."

‎ومن جانبه، أكد محمود عزب المدير العام لشركة ميتسوبيشي مصر، أن الشركة استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق نجاحات كبيرة في السوق المصري، حيث رسخت سيارات ميتسوبيشي مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية ثقة لدى المستهلك المصري، بفضل الاعتمادية العالية والأداء القوي والتكنولوجيا اليابانية المتطورة.

وأضاف عزب أن الشركة تحرص دائما على تقديم خدمات ما بعد البيع على أعلى مستوى، من خلال تجهيز مراكز الخدمة بأحدث المعدات وتدريب مهندسين وفنيين ذوي كفاءة عالية، مشيرا إلى أن استخدام زيوت توتال إنرجيز Quartz يعد جزءا أساسيا من التزام الشركة بالحفاظ على كفاءة محركات سيارات ميتسوبيشي وضمان رضا العملاء.