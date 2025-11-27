قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة – كيب تاون.. شريان أفريقيا الجديد للتكامل الاقتصادي والتنمية

الطرق
محمد البدوي

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مشروع الطريق الدولي القاهرة–كيب تاون يمثل حلمًا أفريقيًا يسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى واقع، بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع الأمل في نفوس كل من يعمل في مجالات إعادة البناء والبنية التحتية داخل القارة.

محط أنظار الدول الأفريقية

وأضاف الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نانسا" على قناة المحور، أن مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في تطوير البنية التحتية، وأصبحت محط أنظار الدول الأفريقية الراغبة في تحديث شبكاتها ومرافقها، مشيرًا إلى أن الطريق الجديد يُعد أحد أبرز مشروعات الربط القاري، ويمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة البينية داخل أفريقيا.

التكامل الاقتصادي بين الدول

وأوضح أن الطريق سيمتد لمسافة 1155 كيلومترًا داخل مصر، من الإسكندرية إلى أرقين، مرورًا بـ10 دول أفريقية، وصولًا إلى كيب تاون بجنوب أفريقيا، بطول إجمالي قد يتجاوز 10 آلاف كيلومتر، ما يجعله شريانًا حيويًا للتنمية والنقل والتكامل الاقتصادي بين دول القارة.

وأكد الشرقاوي أن التحدي الأكبر أمام تنمية التجارة الأفريقية هو ضعف شبكات النقل والتواصل بين الدول، وهو ما تركه الاستعمار كإرث سلبي ليمنع شعوب القارة من الاستفادة بثرواتها، مشددًا على أن الطريق الجديد لا يهدف فقط إلى تسهيل النقل البري، بل إلى خلق فرص تنموية متكاملة على جانبيه، تشمل مشروعات زراعية وصناعية واقتصادية.

وأشار إلى أن دولًا مثل زامبيا وزيمبابوي، ضمن الدول التي يمر بها الطريق، تمتلك ثروات طبيعية ومقدرات كبيرة، ويمكن أن تستفيد من هذا المشروع في تعزيز صادراتها وتكاملها مع بقية دول القارة، مؤكدًا أن الطريق سيُحدث نقلة نوعية في حركة التجارة والاستثمار داخل أفريقيا.

